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Bu hafta yayınlacak bölümde Çarpışma dizisine katıldığını ve çok güzel anlar yaşadığını belirten oyuncu, "Onlar bize geldi, biz onlara gittik. Çok güzel oldu, bakalım seyirci ne diyecek?" ifadelerini kullandı. Rol aldığı Çukur dizisinin final tarihi yaklaşması üzerine muhabilerin, "Dizi bittikten sonra neler yapmayı planlıyorsunuz?" soruları üzerine Köstendil, "Tatile gidip bol bol dinlenmek istiyorum" cevabını vererek eşiyle evinin yolunu tuttu.