Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 36 yaşındaki forvet oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Erkan Veyseloğlu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki son 3 sezonda Beşiktaş Sompo Japan forması giymişti.
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