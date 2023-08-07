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"Ölüm ilanlarında insanların sevdikleri kişinin gülümsemesinden diğer tüm özelliklerden daha fazla bahsettiğini gördüm. Neden bu? Bir insan öldükten sonra gülen biri olarak tanımlanıyor mu? Gülümsemenin diğer insanlarla bağ kurma biçimimiz olduğunun bir göstergesi daha… Kolayca hafife alınabilecek bir şekilde, ama aslında öneminin küçümsenebileceğini düşünmüyorum." dedi.

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Ve son olarak, kasıtlı olsun ya da olmasın, erkekler bir kadından aldıkları gülümsemeyi flört etme fikri olarak alabilirler. Science of People'a göre bazı erkekler, müsait olduklarının bir işareti olarak kendilerine gülümseyen bir kadın görebilirler, bu da çekiciliği ateşler.

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Yani belki daha çekici görünmek için gülümsüyorsunuz, bir bağ kurmaya, flört etmeye çalışıyorsunuz ya da sadece blazer gerçekten indirimde olduğu için. Gülüşünüzün gücünü öğrendikten sonra canınız ne zaman isterse onu göstermeye devam edeceğinizi umuyoruz.

Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay

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