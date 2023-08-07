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        Haberler Yaşam Erkekler bunu yapan kadınlara daha fazla ilgi duyuyor! İşte gerçek nedeni

        Erkekler bunu yapan kadınlara daha fazla ilgi duyuyor! İşte nedeni

        Nedeni ne olursa olsun, gülümsemeniz hem mutluluğunuzu göstererek hem de sizi karşı cins için daha çekici kılarak çifte görev yapıyor olabilir. Bu gülüş ise etrafındaki erkeklere iyi hisler yayar. İşte bu yüzden erkekler gülümseyen kadınlara daha çok ilgi duyuyor. İşte erkeklerin gülümseyen kadınlara daha fazla ilgi duymasının gerçek nedeni…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 09:35
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        British Columbia Üniversitesi psikoloji profesörü Jessica Tracy, hem kadınlara hem de erkeklere karşı cinsin resimlerini sergileyerek cinsel çekicilik üzerine bir araştırma yürüttü. Daha sonra tanık oldukları ifadelere dayanarak cinsel çekiciliğe ilişkin ilk yanıtlarını sordu.

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        Erkekler daha kara kara düşündüklerinde daha çekici bulunurken, kadınlar farklı bir hikayeydi. Tracy, Reuters'e "Gülümseyen kadınlar kesinlikle çok çekici. Bu, kadınların gösterdiği açık ara en çekici ifadeydi" dedi.

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        GÜLÜMSEMEK, İNSANLARLA BAĞ KURMAMIZIN BİR YOLUDUR

        Gülüşünüzün erkekler için çekici olmasının bir başka nedeni de sizinle bir bağ hissetmelerine yardımcı olabilmesidir. Yazar, Yale Üniversitesi'nde deneysel bir psikolog olan Marianne LaFrance, Wired'e gülümsemenin diğer insanlarla bağlantı kurmanın ne kadar güçlü bir yolu olduğunu açıkladı:

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        "Ölüm ilanlarında insanların sevdikleri kişinin gülümsemesinden diğer tüm özelliklerden daha fazla bahsettiğini gördüm. Neden bu? Bir insan öldükten sonra gülen biri olarak tanımlanıyor mu? Gülümsemenin diğer insanlarla bağ kurma biçimimiz olduğunun bir göstergesi daha… Kolayca hafife alınabilecek bir şekilde, ama aslında öneminin küçümsenebileceğini düşünmüyorum." dedi.

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        Ve son olarak, kasıtlı olsun ya da olmasın, erkekler bir kadından aldıkları gülümsemeyi flört etme fikri olarak alabilirler. Science of People'a göre bazı erkekler, müsait olduklarının bir işareti olarak kendilerine gülümseyen bir kadın görebilirler, bu da çekiciliği ateşler.

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        Yani belki daha çekici görünmek için gülümsüyorsunuz, bir bağ kurmaya, flört etmeye çalışıyorsunuz ya da sadece blazer gerçekten indirimde olduğu için. Gülüşünüzün gücünü öğrendikten sonra canınız ne zaman isterse onu göstermeye devam edeceğinizi umuyoruz.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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