Neden bazı insanlar özür dileyemez?
Hata yapmak berbat bir duygu olabilir. Sonra, sıkıntıyla uğraşırken, hatalı olduğunuzu kabul etme kararıyla da uğraşmak zorundasınız. Çocukluğumuzdan beri birisini incittiğimizde "özür dilerim" dememiz öğretilmiş olsa da yetişkin olduğumuzda ve bize koçluk yapan biri olmadığında özür dilemek daha zor hale gelebilir. Özellikle de partnerimizle girdiğimiz kavga hiç yapmamamız gereken bir şeye yol açtıysa…
Neredeyse herkes hayatının bir döneminde özür dileme fırsatını kaçırır. Bazen kendimizi durumun gerçekten önemli olmadığına veya aslında yanlış bir şey yapmadığımıza ikna ederiz. Diğer zamanlarda ise özrün bir fark yaratmayacağına veya diğer kişiyle ilişkimize gerçekten o kadar bağlı olmadığımıza kendimizi inandırarak bunu başımızdan savarız.
Özür dilemek zordur. Ancak pratikle kolaylaşan önemli bir yaşam becerisidir. Ancak bazen hiç çaba göstermiyormuş gibi görünen insanlarla karşılaşıyoruz. Bu durumlar genellikle daha fazla incinmeye ve hayal kırıklığına yol açsa da bu davranışın arkasındaki nedenleri anlamak yardımcı olabilir.
KIRILGAN BİR BENLİK DUYGUSU ÖZÜR DİLEMEYİ ZORLAŞTIRABİLİR
Bazı insanlar bir hata yaptıklarında tutarlı bir şekilde özür dileyemezler. Lisanslı psikolog Guy Winch'e göre, "Yanlışı kabul etmek ve özür dilemek psikolojik olarak çok tehdit edicidir. Özür dilemek, başka bir kişiye bir şekilde zarar verdiklerini ima eder ve bu da utanç duygularını uyandırabilir."
Davranışımız için üzgün olduğumuzu söyleyerek özgüvenimiz zedelenir. Benlik saygısı zaten optimalin altında olan biri için bu süreç o kadar bunaltıcı olabilir ki sonunda tamamen sıkışmış hissederler.
Ek olarak, bazen suçun doğası, birisinin kendi yanlışını üstlenmesini zorlaştırabilir. Psikolog Karina Schumann, Mindful'a "Yaptığınız bir şey, özellikle ahlaki bir kişi veya iyi bir eş olarak öz imajınızı tehdit ettiği ölçüde, özür dilemek sizi zor duruma sokar." dedi.
Sorun, başlangıçtaki rahatsız edici aşağılanma engelini aşmaktır. Hatanızı kabul edebilirseniz, meydan okumaya hazır olduğunuzu göstererek kendinize olumlu bir destek vereceksiniz.
Özür dilemeyi reddeden biriyle uğraşırken, durumu daha üretken kılacak stratejiler vardır. Zor olsa da psikologlar soğukkanlılığınızı korumanızı tavsiye ediyor.
Öfkeyle tepki vermek, zor bir durumu daha da kötüleştirebilir ve diğer kişinin özür dileme olasılığını daha da azaltabilir.
Ayrıca tartışmak yerine affetmeyi ve unutmayı tercih edin. Diğer kişi sözlü olarak özür dilemese bile davranışları durumu düzeltmeye çalıştığını gösterebilir.
DÜŞÜNCELİ, İÇTEN BİR ÖZÜR NASIL DİLENİR?
Özür dilemek rahatsız edici olabilir, ancak bu beceriyi geliştirmenin büyük bir getirisi vardır.
Stylist'e kayıtlı bir klinik psikolog olan Dr. Roberta Babb, "Özür dilemek, gerçekte bir güç işaretiyken, bir başarısızlığın kabulü veya bir zayıflık işareti gibi hissedilebilir. İncitici ve yıkıcı olma kapasitemizle yüzleşmek cesaret ister." dedi.
Bir hatayı samimi bir özürle takip etmek, kendiniz hakkında daha iyi hissetmenize ve aileniz ve arkadaşlarınızla ilişkilerinizi derinleştirmenize yardımcı olabilir.
Psikolog Karina Schumann, bir özür dilerken, hatanızın sorumluluğunu üstlenerek özür dilemeyi basit tutmanızı önerir. Ardından, birlikte ilerleyebileceğiniz somut bir yolu tartışın. Bazen bu, kırdığınız bir öğeyi tamir etmeyi veya değiştirmeyi gerektirir.
Diğer durumlarda zarara neden olan davranışı değiştirmek için basitçe çalışma taahhüdü anlamına gelebilir.
Bu kararları tek başına da vermek zorunda değilsin. Özür dilediğin kişiyle konuş ve en çok neyin yardımcı olacağı konusunda fikirlerini al.
Ek olarak, özrünüzü "ben" ifadeleri kullanarak çerçevelemeye çalışın.
Davranışınız için mazeret bulma isteğine karşı koyun veya yanlışınızı en aza indirmeye veya üzerini örtmeye çalışmak için "ama"yı kullanın.
Ancak, varsa eylemleriniz için bir neden sunabilirsiniz. Bu içgörü suçu özrü alan kişiye yüklemeye çalışmadığı sürece durumu aydınlatmaya yardımcı olabilir.