Haberler Yaşam En zor kelime o! Neden bazı insanlar özür dileyemez?

Neden bazı insanlar özür dileyemez? Hata yapmak berbat bir duygu olabilir. Sonra, sıkıntıyla uğraşırken, hatalı olduğunuzu kabul etme kararıyla da uğraşmak zorundasınız. Çocukluğumuzdan beri birisini incittiğimizde "özür dilerim" dememiz öğretilmiş olsa da yetişkin olduğumuzda ve bize koçluk yapan biri olmadığında özür dilemek daha zor hale gelebilir. Özellikle de partnerimizle girdiğimiz kavga hiç yapmamamız gereken bir şeye yol açtıysa… Habertürk Giriş: 03.08.2023 - 15:37 Güncelleme: 03.08.2023 - 15:37 facebook

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Neredeyse herkes hayatının bir döneminde özür dileme fırsatını kaçırır. Bazen kendimizi durumun gerçekten önemli olmadığına veya aslında yanlış bir şey yapmadığımıza ikna ederiz. Diğer zamanlarda ise özrün bir fark yaratmayacağına veya diğer kişiyle ilişkimize gerçekten o kadar bağlı olmadığımıza kendimizi inandırarak bunu başımızdan savarız.

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Özür dilemek zordur. Ancak pratikle kolaylaşan önemli bir yaşam becerisidir. Ancak bazen hiç çaba göstermiyormuş gibi görünen insanlarla karşılaşıyoruz. Bu durumlar genellikle daha fazla incinmeye ve hayal kırıklığına yol açsa da bu davranışın arkasındaki nedenleri anlamak yardımcı olabilir.