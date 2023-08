Astrologlar uyardı: Bu kişiler hayatı birbirine zehir ediyor! İşte en uyumsuz burçlar

Indieology Magazine 'de bir astroloji köşe yazarı olan Bella Nguen 'e göre bağlılık, bir ilişkide bu işaretler için bir engel teşkil edebilir. Nguen, The List'e "Ortaklık odaklı olan Terazi, kişisel özgürlüğe ve keşfe değer veren Yay'dan daha yüksek düzeyde bir bağlılık ve güvenlik isteyebilir" dedi. Ve bu çift temellerini bulduğunda bile, iletişim sorunları onları tekrar yere serebilir. Venüs tarafından yönetilen Terazi, sevgi dolu bağlantılarında uyuma öncelik verme eğilimindedir. Nguen, "İletişime diplomatik bir yaklaşımları var ve genellikle barışı korumak için çatışmadan kaçınabiliyorlar." Bununla birlikte, Jüpiter tarafından yönetilen Yay, doğrudan iletişimi tercih etme eğilimindedir. Astrolog, "Özgürlüğe ve doğrudan iletişime değer veriyorlar ki bu bazen uyum seven Terazi için fazla açık sözlü görünebilir," diye bitirdi astrolog.

Akrep, kişilik özelliklerinin çekici bir karışımıdır. Bir yandan, bu su işaretleri karşı konulmaz derecede çekici. Öte yandan, heyecan verici bir gizem. Tıpkı amblemleri olan akrep gibi, Akrep'in de sert bir dış görünüşü vardır - duygusal kırılganlıklarını gizleyen aşılmaz bir katman. Bununla birlikte, yüzeyde, Akrep kendinden emin, büyüleyici ve sezgiseldir. Bu keskin gözlemciler, güçlü varlıklarıyla eşleşen diğerlerini her zaman ararlar. Bununla birlikte, Akrep gözlerini görkemli Aslan'a kolayca dikebilirdi.

21 Şurada Paylaş!









Doğası gereği, Akrep ve Aslan'ın dünyayı algılama biçimleri farklıdır. Bir su burcu olan Akrep, duygu ve sezgilerle hareket eder. Ancak Leo, arzuları tarafından motive edilir. Akrep'in duygusal karmaşıklığı, neşeli ve iyimser Aslan'a tamamen yabancı gelebilir. Dahası, hırslı Leo'nun dikkati, Akrep'in ihtiyaçlarını kabul edemeyecek kadar hedefleri tarafından dağıtılmış olabilir. Bu nedenle, bu aşıklar tatmin edici bir duygusal bağ kurmakta zorlanabilirler.

Daha da kötüsü, Akrep ve Aslan sabit burçlardır, yani uzlaşma onların güçlü yanı değildir. Aslında astrolog Lisa Stardust, bu çiftin astronomik bir güç mücadelesi içinde olabileceğini açıkladı. Stardust, The List'e "Akrep ve Aslan inatçı işaretlerdir" dedi. "Akrep kımıldamakta zorlanırken, Leo her zaman kontrolü elinde tutmak ve her şeyi kendi bildiği gibi yapmak ister, bu da bu ikisi arasındaki kopukluğa neden olabilir." "Akrep genellikle Leo'nun ritmine uymaz, bu da Leo'yu üzebilir. Bu ikisinin birbirine uyum sağlaması veya uzlaşması çok zordur."