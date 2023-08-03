Her burcun farklı bir aşk dili olduğunu biliyor muydunuz? İşte burcunuza göre aşk diliniz…

Her burcun farklı bir aşk dili olduğunu biliyor muydunuz? İşte burcunuza göre aşk diliniz…

Aşk, bazen nicel olarak ölçülmesi zor olabilen soyut bir terim olsa da beş sevgi dili sizin ve eşinizin ifade edebileceği eyleme geçirilebilir bir ortam sağlar. Bu beş sevgi dili ise şu şekilde sıralanıyor;

Astrologlar, kişinin sevgisine "konuşma" şeklinin gezegenlerin yerleşimiyle ilgisi olduğuna inanırlar. Astroloji, maneviyat ve numeroloji uzmanı Tiffany McGee ve astrolog ve tarot kartı okuyucusu Matthias Dettmann , her burcun sevgi dilini tek tek açıklıyor…

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Koç: Fiziksel temas ve onay sözleri

Zodyakın ilk astrolojik burcu olan Koç'un mevsimi 21 Mart'tan 19 Nisan'a kadar uzanır. Mars'ın yönettiği bu ana ateş burcu etkileyici ve tutkuludur. Koç burcuysanız, duygularınızı ifade ederken muhtemelen doğrudan ve iddialısınızdır. Koç burcu olmayanlara göre daha çabuk sinirlenebilir ve sabırsız olma eğiliminde olabilirsiniz.

Tiffany McGee, The List'e Koç'un ortaklarıyla aktif olmaktan hoşlandığını ve fiziksel aktiviteyi onlarla bağlantı kurmanın ve bağ kurmanın bir yolu olarak sıklıkla kullandığını söyledi. Macera ve yenilik için can atıyorlar ve hızlı yaşam tarzlarına ayak uydurabilecek bir ortak istiyorlar. Bununla birlikte, bağımsızlığa ve özerkliğe de değer veriyorlar, bu nedenle alan gereksinimlerine saygı duyabilecek bir ortağa ihtiyaçları var.