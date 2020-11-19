'Erken rezervasyonda geçen seneyi yakaladık'

HABERTURK.COM

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, erken rezervasyon döneminin ilk 12 gününde geçen yılın rakamlarını yakaladıklarını söyledi. Jolly’nin 2021 Erken Rezervasyon Kampanyası’na ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Mete Vardar "Geçen yıl erken rezervasyon dönemini 27 Ekim'de başlamıştık. Bu yıl erken rezervasyonlara 6 Kasım'da başladık. İlk 12 günde geçen yıl ilk 12 günkü sayıları yakalamış durumdayız" dedi.

'YURTDIŞI TURLARA CİDDİ TALEP BEKLİYORUM'

Mete Vardar, ön ödemesiz veya çok düşük tutarlı ön ödemeli kampanyaya ve yurtdışı turlara ciddi talep beklediğini aktardı. Toplantıda verilen bilgiye göre, 7 Aralık'a kadar sürecek kampanyada yurtiçi seçili otellerde erken rezervasyonda tatil bedelinin dörtte biri önden ödenip, kalan tutar tatile üç gün kala ödenebiliyor. Kampanyada yüzde 50'ye varan indirim ve kesintisiz iptal garantisi bulunuyor. Seçili yurtdışı turlarda da erken rezervasyonda yüzde 10 ödeme, kalan tutarı gidiş günü ödeme seçeneği ile oda başına 200 Euro'ya varan indirim ve kesintisiz iptal garantisi sunuluyor.

Vardar, rezervasyon iptallerin yoğun olması durumunda otellere yapılan ön ödemeleri nasıl finanse edecekleri ile ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Önceki yıllarda otel ödemelerine Ekim ayında başlarken, önümüzdeki yıl ödemeye Ocak'tan, Şubat'tan başlıyoruz. Sistemi biraz değiştirdik. Yurt dışındaki otellere de misafir otele girmeden bir ay önce ödememizi yapabiliriz dedik... Bununla ile ilgili de bir bütçe oluşturduk, kasamızda tutuyoruz."

'8-9 AY HİÇ SATIŞ YAPAMADIK'

Turizm sektöründe 34 yıldır hizmet verdiklerinin altını çizen Vardar, şirketin 2021 hedefleri ile ilgili bir soru üzerine, "2020'de 8-9 ay hiç satış yapamadık. O yüzden 2021 planlamamızı 2019 verileri üzerinden yaptık. 2021 hedefimiz 2019'daki kişi sayısını tutturmak ve 2019'un yüzde 17-23 üzerinde ciro... Tabii bunlar Nisan ayında normalleşmenin başlaması senaryosu" dedi.

FİYATLAR YÜZDE 10 ARTTI

Vardar ciro artışında fiyatlardaki yüzde 10-20 artışın yanı sıra, üst segmente hitap eden ürün sayısındaki artışın etkisine işaret etti.

'AĞUSTOS AYINA KADAR GELEN İADE TALEPLERİ KARŞILANDI'

Mete Vardar, ağustos ayına kadar gelen iade, iptal taleplerinin hepsinin iadesini yaptıklarını, ağustos ayından sonra gelen talepleri de bu ay sonlandırmak istediklerini söyledi. Vardar, toplam misafirin yüzde 53’ünü ödemelerini başka bir tatilde kullanmak üzere kendilerinde kalmasına ikna ettiklerini, yüzde 47’sinin ise iade sürecini sağlıklı şekilde yönettiklerini ve gereken sorumluluklarını yerine getirdiklerini anlattı. Vardar ''Bu krizden çıkacaksak hep beraber çıkacağız. Seyahat acenteleri, oteller, hava yolları, misafirler… Tek başına bu krizden çıkmak mümkün değil. Bu süreçte bir kişiyle bile davalık olmadık.” diye konuştu.

'AŞI BULUNURSA, TÜRK TURİZMİ PATLAR'

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, "Aşı bulunursa Türk turizmi müthiş bir gelişim ile karşılaşacak. Biz hiç olmadığı kadar hazırız. Aşının bulunma ihtimali bile işlerimize olumlu katkı sağladı." dedi.

'7 ARALIK'A KADAR GEÇERLİ'

Jolly Başkan Yardımcısı Mert Vardar da, erken rezervasyon kampanyasının 7 Aralık'a kadar geçerli olduğunu ve gidişata göre devamlılığına karar vereceklerini söyledi. Mert Vardar "Nakit durumumuza göre, satış hedeflerimize göre her kampanya sonunda bir sonraki kampanyamızı belirleyeceğiz. Normalde bu kampanya olmasa çok kötü gideceğini düşünüyorduk. Kampanyanın Nisan'a kadar olan satışlarımızı güçlendireceğini düşünüyoruz" dedi.

'TEDBİRLER KAYAK TURİZMİNİ ETKİLEYEBİLİR'

Vardar, pandemi nedeniyle dün hükümetin açıkladığı yeni tedbirlerin turizm sektörünü nasıl etkileyebileceği ile ilgili soru üzerine ise, kayak turizminin olumsuz etkilenebileceğini ama yaz turizmini etkileyeceğini düşünmediğini söyledi.