Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

Erol Bedir: İleriye baktığımızda umutluyuz

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, lige iyi başlamadıklarını, 4 hafta sonunda 2 puan toplamalarına rağmen takımın ortaya koyduğu futbolun kendilerini gelecek adına umutlandırdığını söyledi

Kayserispor

Erol Bedir, yaptığı açıklamada, sezon öncesinde yeni ve derin bir kadro oluşturduklarını belirterek, "Ben 10-15 senedir yöneticilik yapıyorum. Bu kadar yıl sonra kağıt üzerinde böyle güçlü bir kadro ilk defa elime geçti. Bunu becerebildim. Hocamızın ifadesi de bu şekilde ama sonuca baktığımız zaman 4 haftada 2 puanımızı var." dedi.

Ligde 4 hafta sonunda galibiyetleri olmadığını, bu hafta oynayacakları Yukatel Denizlispor maçını kazanarak kötü gidişe 'dur' diyeceklerini ifade eden Bedir, şunları kaydetti:

"Ligde 4 hafta sonunda olaya puan açısından baktığımız zaman iyi değil ama kadro derinliği, oynanan futboldaki memnuniyet ya da pozitif anlayış bizi mutlu ediyor. İki deplasmana çıktık, birinde çok rahat galibiyet alabileceğimiz maçta berabere kaldık. Diğerinde mağlup olabileceğimiz bir maçta berabere kaldık. İkisinde de yenilmeden döndük. Sahamızda ise yürekler acısı bir Alanyaspor maçı oynadık. 87. dakikada yediğimiz bir gol, ondan sonra attığımız iki gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı, 3 dakikada kaçan 3 gol pozisyonu vardı. Yani iyi oynamamıza rağmen kaybettiğimiz bir maç. Galatasaray maçından bahsetmek bile istemiyorum. Hangi şartlarda nasıl oynadığımızı gördük. O bakımdan birebir incelendiğinde ileriye baktığımızda umutluyuz, iyi şeyler yapacağımızı düşünüyoruz. Puana baktığımızda hoşumuza gitmiyor. İnşallah bu hafta Denizlispor maçında 3 puanımızı alıp, puan olarak da iyi yerlere çıkmayı düşünüyoruz."

"AZALACAĞINI ÜMİT EDİYORUM"

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ve hakem hatalarına da değinen Bedir, insanın olduğu yerde hatanın olabileceğini, kasıt olmadığı sürece hataların kabul edilebileceğini belirtti.

Hakem hataları tartışmalarının dünyanın her yerinde yaşandığını dile getiren Bedir, "Hangi teknolojiyi getirirseniz getirin, hangi makinayı kullanırsanız kullanın sonuçta onu kullanan veya onun yönlenmesine sebep olan bir insan eli vardır. İnsan mahareti vardır. Dolayısıyla insanı bu işten çekemezsiniz. İnsanın olduğu yerde başarılar olacaktır, başarısızlıklar olacaktır, hatalar olacaktır, hatta kasıtlar olacaktır. Bu konu dünyanın hiç bir yerinde kolay kolay biten bir konu değil, bizde de biteceğini zannetmiyorum. Azalacağını ümit ediyorum, inşallah da azalır." ifadelerini kullandı.

"HERKESİN HER ŞEYİ BİLMESİ LAZIM"

Süper Lig karşılaşmalarının özetlerinin televizyon kanallarında yayınlanmamasının rahatsız edici bir durum olduğunu dile getiren Bedir, "Tabii mümkün olsa da bizim maçlarımızın tamamı açık kanallardan yayınlansa, herkes izlese. İnanın bu takımlar için kötü bir şey olmaz, daha çok futbolsever ortaya çıkar ve sahalar da dolar." diye konuştu.

Yayıncı kuruluşun ve maçların özetlerini vermek isteyen televizyon kanallarının karşılıklı fedakarlık yaparak bir an önce bu problemi gidermeleri gerektiğini vurgulayan Bedir, şöyle devam etti:

"Bir çok kişi televizyonlar maçları verirse kimse maça gitmez zannediyor. Bana göre öyle değil. Eğer açık kanallarda maçlar yayınlanırsa eşler, çocuklar esnaf veya futbolla ilgilenmeyen kişiler dahi bir süre sonra müptela olup maçlara gidip tribünleri doldurabilir. Maç özetlerinin diğer kanallarda yayınlanmamasının başka sıkıntıları da oluşuyor. Bir takım pozisyonların, özet görüntülerin diğer kanallarda yayınlanmaması bu işin daha kapalı gitmesine sebep oluyor. Bu da çok hoş bir şey değil. Herkesin her şeyi bilmesi lazım. Geçen seneki fiyatlardan başka bir şey mi istendi, onu da bilmiyorum. Sonuçta ticari bir konu ama hem yayıncı kuruluştan hem de geçtiğimiz yıllarda oradan görüntü alan televizyon kanallarından istirhamım her iki taraf da biraz geri adım atsın, bir yerde buluşsunlar ve bizim görüntülerimizi insanımızla buluştursunlar."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Avrupa kupalarında Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike!
FUTBOLSüper Lig'i bekleyen büyük tehlike!
Avrupa Ligi maçları yazar yorumları (Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor)
FUTBOL"Geçen sezonki Fenerbahçe'den daha kötü olabilir"
Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi hayal kırıklığı
FUTBOLAvrupa'da büyük fiyasko
Serdar Ali Çelikler yazdı: Lig gelişmeden Avrupa'da ilerleyemeyiz
FUTBOL"Lig gelişmeden Avrupa'da ilerleyemeyiz"
Asamoah Gyan, Hindistan'a transfer oldu
FUTBOLAsamoah Gyan, Hindistan'a gitti
Yeni Malatyaspor: "Galatasaray'ı yenmek istiyoruz"
FUTBOL"Galatasaray'ı yenmek istiyoruz"
Gençlerbirliği yükseliş için lideri geçmek istiyor
FUTBOLGençlerbirliği lideri geçmek istiyor
Kayserispor 80 bin forma sattı
FUTBOLKayserispor 80 bin forma sattı
Trabzonsporlu taraftarlardan Ünal Karaman'a destek
FUTBOLTaraftarlardan Ünal Karaman'a destek
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 4 maçta 1 puan! Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor
FUTBOL4 maç 1 puan!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X