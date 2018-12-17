Ersun Yanal ve Ayew'e doğum günü kutlaması

Fenerbahçe'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcu Andre Ayew için doğum günü kutlaması yapıldı. Başkan Ali Koç'un da katıldığı kutlamada sıcak görüntüler vardı