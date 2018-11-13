Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde açıklamaları yer alan Erdoğan, iyi bir takım savunması yapmaları gerektiğini kaydetti.
Erdoğan, ratiopharm Ulm ile grupta yaptıkları ilk maçı 103-92 kaybettiklerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Gruptaki pozisyonumuz açısından önemli bir maç. Evimizde oynayacağımız iki maçtan bir tanesi. Ulm ile oynadığımız ilk maçı iki uzatmada kaybettik. Ulm grupta şu an bizden üst sırada bulunuyor. Çok tempolu ve hızlı bir basketbol oynuyorlar. Uzun oyuncuları nedeniyle rakiplerine çok ters gelen bir basketbol oynuyorlar. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar yardımlaşarak iyi bir takım savunması yapmak istiyoruz. Hücumda da onların yüksek tempoyu zorlayacaklarını düşünerek oyunun kontrolünü elimizde tutmaya çalışacağız."
Galatasaray'ın ABD'li pivotu Zach Auguste ise ciddiye almaları gereken bir maça çıkacaklarını aktararak, "Bizim için gruptaki yerimizi belirlemesi ve ULEB Avrupa Kupası'ndaki geleceğimiz açısından çok önemli bir maç. ratiopharm Ulm ile son karşılaşmamızda deplasmanda üzücü bir mağlubiyet almıştık. Ancak bunu arkamızda bırakıp önümüzdeki maçtaki oyunumuza odaklanmamız gerekiyor. Sahamızdaki bu maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Maçı heyecanla bekliyoruz. Takım olarak çok ciddiye aldığımız bir maç. Çok iyi bir takımla oynayacağız. Bu maçı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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