EnerjiBakanı Bayraktar: En son denetim görevimiz 2023 ağustos ayında yapılmış durumda yapılan denetimlerde dün geçekleşen durumla ilgili herhangi bir tespit yok. Sızmayla ilgili herhangi endişe edilecek bir durum yok.

DHA-Gündem - Türkiye-Erzincan -

2024-02-14 12:59:31