EnerjiBakanı Bayraktar: En son denetim görevimiz 2023 ağustos ayında yapılmış durumda yapılan denetimlerde dün geçekleşen durumla ilgili herhangi bir tespit yok. Sızmayla ilgili herhangi endişe edilecek bir durum yok.
DHA-Gündem - Türkiye-Erzincan -
2024-02-14 12:59:31
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