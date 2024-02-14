Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda maden ocağını işleten şirkette yönetici ve idareci pozisyonunda çalıştığı öğrenilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
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