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        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 13:05 Güncelleme: 14.02.2024 - 13:05
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        İçişleriBakanı Ali Yerlikaya; Erzincan' ın İliç ilçesi'ndeki altın madeni ocağında meydana gelen  toprak kaymasında kayıp 9 kişiden 5' inin bir konteynır içinde, 3' ünün aynı bölgede bir  araç içinde,  diğer 1 kişinin ise farklı bölgede bir araç içinde olduğunu değerlendirdiklerini  söyledi.

        Yerlikaya; "Arama kurtarma çalışmalarımız gece gündüz aralıksız devam edecek. 100 dönüme yayılan 10 milyon metreküplük topraktan bahsediyoruz. Adli ve idari soruşturma devam ediyor" dedi

        DHA-Flaş Haber - Türkiye-Erzincan -

        2024-02-14 13:05:04

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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