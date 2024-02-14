İçişleriBakanı Ali Yerlikaya; Erzincan' ın İliç ilçesi'ndeki altın madeni ocağında meydana gelen toprak kaymasında kayıp 9 kişiden 5' inin bir konteynır içinde, 3' ünün aynı bölgede bir araç içinde, diğer 1 kişinin ise farklı bölgede bir araç içinde olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

Yerlikaya; "Arama kurtarma çalışmalarımız gece gündüz aralıksız devam edecek. 100 dönüme yayılan 10 milyon metreküplük topraktan bahsediyoruz. Adli ve idari soruşturma devam ediyor" dedi

DHA-Flaş Haber - Türkiye-Erzincan -

2024-02-14 13:05:04