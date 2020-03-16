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Genç Şavak Derneği şampiyon takım ile buluştu

İHA

Erzincan Genç Şavak Derneği Futbol Festivali Vali Recep Yazıcıoğlu Sezonu final maçı ile sona erdi. Final maçında Şavak İliç Gençlik Spor, Şavak Karaca Spor'u mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Genç Şavak Derneği şampiyon takım ile buluştu

Erzincan Genç Şavak Derneği Futbol Festivali Vali Recep Yazıcıoğlu Sezonu final maçı ile sona erdi. Final maçında Şavak İliç Gençlik Spor, Şavak Karaca Spor’u mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Bu yıl ilki düzenlenen Genç Şavak Derneği Futbol Festivali 2 aylık bir sürecin ardından sona erdi. 14 takımlı 200 futbolcudan oluşan etkinlik yoğun ilgi gördü.
Turnuva finalinin kapanış töreni 600 katılımcı ile sonlandırıldı. Final maçına, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Gençlik ve Spor il Müdürü Volkan Burak Mumcu, CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Aras, İl Hakem Kurulu’ndan Mevlüt Cavit Özarslan, takım sponsorları, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.
Final maçının ardından şampiyon olan takıma çeşitli etkinlikler düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte konuşan Genç Şavak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Beydili, 2 aylık bir süre içerisinde ilçeler dahil olmak üzere toplam 200 sporcu ile turnuvayı tamamladıklarını, binlerce seyirci ile de amaçladıkları kaynaşma ortamını sağladıklarını söyledi. Turnuva sürecinde kendilerine destek olan Uğur Okullarına teşekkür eden Beydili, gençler için oluşturulan bu oluşuma herkesin destek vermesi gerektiğini ifade ederek, gençleri kahvelerde, internet kafelerde ve sokaklarda geçirdikleri boş zamanları spor faaliyetleri ve çeşitli etkinliklerle değerlendirmek adına belirli aralıklarla etkinliklere devam edileceğini dile getirdi.
Etkinlikte konuşan Uğur Okulları, Erzincan Uğur Anadolu Lisesi Kurucu Başkanı, Eğitimci ve Hukukçu Şevki Akdağ, birlik ve beraberlik içerisinde tamamlanan turnuvada gençlerin kaynaşmasına vesile olan Genç Şavak Derneği’ne teşekkür etti. Gençler adına yapılacak her projede her zaman var olacaklarını belirten Akdağ, Genç Şavak Derneği yönetimine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.
Program hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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