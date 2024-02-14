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        GÜNCELLEME - Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı

        Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 18:11 Güncelleme: 14.02.2024 - 18:11
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        GÜNCELLEME - Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı
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        Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

        Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ve idareci pozisyonunda çalıştığı öğrenilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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