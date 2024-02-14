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        Erzincan'daki maden faciası; işçiler sondalama yöntemiyle aranıyor (7)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 19:22 Güncelleme: 14.02.2024 - 19:25
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        Erzincan'daki maden faciası; işçiler sondalama yöntemiyle aranıyor (7)
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        TOPRAKALTINDAKİ İŞÇİLER `SONDALAMA´ YÖNTEMİYLE ARANIYOR

        Erzincan'daki enkaz altında bulunan 9 işçiye ulaşmak için ekiplerin arama kurtarma çalışması aralıksız devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında AFAD ekipleri tek sıra halinde ellerine aldıkları demir çubuklarla `sondalama´ yöntemi kullanarak toprak altındaki işçilere ulaşmaya çalışıyor. Havanın kararmasının ardından bölgeye yerleştirilen 40 aydınlatma kulesiyle toprak kaymasının olduğu saha yeniden aydınlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya´nın kriz masasındaki koordinasyon toplantısının devam ettiği ve arama kurtarma çalışmalarının ara verilmeden süreceği öğrenildi. 

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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