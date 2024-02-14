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        TBB Başkanı Sağkan'dan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklama:

        Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin, "Bu tür davalarda soruşturma kısmı çok önem arz eder. O sebeple gerçekten bütün sorumluların yargı önünde hesap verebilmesi bakımından etkin ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını bekliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 21:33 Güncelleme: 14.02.2024 - 21:33
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        TBB Başkanı Sağkan'dan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklama:
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        Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin, "Bu tür davalarda soruşturma kısmı çok önem arz eder. O sebeple gerçekten bütün sorumluların yargı önünde hesap verebilmesi bakımından etkin ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını bekliyoruz." dedi.

        Sağkan, toprak kaymasının meydana geldiği bölgede yaptığı incelemenin ardından gazetecilere, alanda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulunduklarını ve sürecin işleyişine ilişkin bilgiler aldıklarını söyledi.

        Hukukun işlemesini sağlayabilmeyi öncelediklerini ifade eden Sağkan, "Bunun için çaba gösteriyoruz ancak bugün itibarıyla önceliğimiz ise tabii ki hepimizin olduğu gibi 9 canımızın sevdiklerine kavuşabilmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

        Sürecin takipçisi olacaklarını belirten Sağkan, Erzincan Barosuyla mağdur ailelerin avukatlık hizmetlerini yürüteceklerini anlattı.

        Soruşturma kısmının önemli olduğunu vurgulayan Sağkan, "Bu tür davalarda soruşturma kısmı çok önem arz eder. O sebeple gerçekten bütün sorumluların yargı önünde hesap verebilmesi bakımından etkin ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını bekliyoruz. Bunun takipçisi olacağız ancak şu anda kamuoyu ve bizimle paylaşılan çok net bir bilgi yok. Soruşturmanın selameti bakımından bu şekilde yürütülmesi uygun görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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