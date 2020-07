Üç federasyonun (İstanbul Erzincan Federasyonu, Refahiye Federasyonu ve Tercan Federasyonu) ortak kararı ile Erzincan Konfederasyonu kuruldu.

Erzincan Konfederasyonu Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Nail Genç, yapılan ilk toplantı sonrasında basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Türkiye'nin her noktasında ve yurt dışında bulunan bütün Erzincanlı hemşerilerimize hayırlı olsun. Öncelikle emeği geçen üç federasyonumuzun başkanına, yönetim kuruluna ve bütün dernek başkanlarımıza çok Teşekkür ediyoruz. Erzincan'ımızın birliğini sağlayacak olan güçlü bir sivil toplum oluşumuna ihtiyacı vardı. Bugün hep birlikte kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz bu birliğin mutluluğunu, onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Konfederasyon bütün Erzincan'ımızın farklılıklarını zenginlik olarak görür. Konfederasyonun çatısı altında bütün farklılıkların temsilini esas olarak kabul eder. Konfederasyonumuz en geniş katılımı ve demokratik işleyişi ilke olarak kabul eder. Önümüzdeki Genel Kurul sürecine kadar en geniş katılım ile tüzük hazırlıklarını yapacaktır. Erzincan'ımızın ilçelerinin ve köylerimizin önemli sorunlarının var olduğunun farkında ve bilincindeyiz. Erzincan'ın o güzel doğasına, tarihi değerlerine ve kültürüne hep birlikte sahip çıkacağız. Bütün siyasi partilerimize eşit mesafede olacağız, ne birine yandaşlığı ne de birine karşıtlık tutumumuz olmayacaktır. Ayrışarak değil, birleşerek güçlü olacağımıza inanıyoruz. Amaç; birlik içinde daha güçlü bir toplum olmayı başarabilmektir. Federasyonu olmayan beş ilçemizin, federasyon süreçlerini tamamlamalarını diliyor ve istiyoruz. Biz de, istenen katkı ve desteği Konfederasyon olarak vermeye hazırız. Günümüz koşularında bir derneğin veya bir federasyonun tek başına aşamayacağı bazı sorunlar ve güçlükler olduğunu biliyoruz. O nedenle Erzincan’ımıza bir konfederasyon gerekliliğine inandığımız için kuruluşunu hep birlikte gerçekleştirdik. Konfederasyonun kurulması herkesçe kabul edilen bir gerçekti ama nedense bugüne kadar hiç bir somut adım atılamadı. Üç federasyonumuz bu gerçeklik çerçevesinde cesaretli ve kararlı bir adım atarak konfederasyon kuruluşunu gerçekleştirdik. Bu ''iyi niyetle'' atılmış ilk adım ve iyi bir başlangıç olduğunu bilmenizi isteriz. Bundan böyle konfederasyonunuzun kapısı Federasyonlara ve bütün Erzincanlılara açık olacaktır. Bu konfederasyonu büyütmek güçlenmesini sağlamak Türkiye'nin neresinde olursa olsun bütün Erzincanlı hemşerilerimizin desteği ile olur. Konfederasyonun üst kimliği Erzincanlı olmak bilinci ve Erzincan'a hizmet duyarlılığıdır. Bu nedenledir ki; gerek Türkiye'de gerek yurt dışında yaşayan iş adamlarımıza, siyasetçilerimize ve kanaat önderlerimize çağrımız var. Lütfen Erzincan'a hizmet için desteklerinize ihtiyacımız var. Özelikle köylerimizin temel alt yapı eksikliklerinin de olduğunu biliyoruz. Hayvancılığın ve Arıcılığın geliştirilmesi için köylerimizin/köylülerimizin desteğe ihtiyacı var.

Bu bilinçle bütün bu zorlukları görerek ve bilerek iyi niyetle duyduğumuz sorumluluk gereği bu yola hep birlikte çıktık, Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Temel hedefimiz toplumsal yarar ve toplumumuza hizmet etmektir. En önemlisi yola çıkarken birbirimize güvenmektir. Güven ve dayanışma olmazsa olmaz iki temel dayanağımızdır. Doğruları söylemekten açık ve şeffaf davranmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Sorumluluklarımız var. Çünkü; gelecek kuşaklara güzel bir miras bırakmak istiyoruz.

Anadolu topraklarında yıllarca birlikte yan yana iç içe yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Aslında renklerimiz farklı da olsa hepimiz aynıyız. Çünkü; insanız. Farklılıklarımız var, Bu farklılıklarımızla yan yana birlikte daha da güçlüyüz. Bu söylediklerimiz, hedeflerimiz belki ilk bakışta insana zor gelebilir. Fakat hep birlikte yaşayarak göreceğiz ki; Konfederasyonunuzun birliğini gerçekleştirmek öyle zor olmayacaktır. Bu yolda öncelikle Köy Derneklerimizin emek katmanlarını istiyoruz. Bu süreci bütün Erzincanlı hemşerilerimize anlatmaya devam edeceğiz. Yeni bir adım attık. Biliyorsunuz yeniyi başarmak her zaman zor olmuştur. Bu zorluğu hep birlikte dayanışma içinde aşacağımıza inanıyoruz.

Konfederasyon asla herhangi bir kuruluşa kişiye karşı kurulmuş değildir. Erzincanlı hemşerilerimize hizmet için kurulmuştur. Konfederasyon bugün yaşadığımız kent olan İstanbul'da kuruldu. Ama Türkiye'nin her noktasında yaşayan hemşerilerimizi de bu birlik çatısı altında birleşmeye davet ediyoruz. Birlikten kuvvet doğar inancı ile bu yolda emeği geçen ve destek veren bütün yol arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz''.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.