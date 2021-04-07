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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Levent’ten Erzincan Barosuna ziyaret

İHA

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Avukatlar Günü münasebetiyle Baro Başkanı Av. Adem Aktürk'ü ziyaret etti.

Rektör Levent’ten Erzincan Barosuna ziyaret

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Avukatlar Günü münasebetiyle Baro Başkanı Av. Adem Aktürk’ü ziyaret etti.
Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk tarafından makamda ağırlanan Rektör Prof. Dr. Akın Levent’e Rektör yardımcısı Prof. Dr. Ercan Ekinci eşlik etti.
Ziyaretlerinden dolayı Prof. Dr. Akın Levent’e teşekkür eden Aktürk bir süre sohbet ettiler. Baronun yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Aktürk, üniversite ile çalışma ve projeler yapmak istediklerini söyledi.
Misafirperverliğinden dolayı Aktürk’e teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Akın Levent, üniversite çalışmaları ve projeleri ile ilgili bilgi verdi. Üniversite ile işbirliği yapmalarının memnuniyet verici olacağını söyleyen Rektör Levent, Avukatlar Gününü kutladı.

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