Doğu Anadolu’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık; öğle saatlerinden itibaren parçalı ve yer yer çok bulutlu olarak geçecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede dün en yüksek hava sıcaklığı Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde 38,3 derece olarak kaydedilirken bugün beklenen sıcaklıklar; Erzincan’da 37, Iğdır’da 35, Erzurum’da 32, Kars ve Ağrı’da 31, Ardahan’da 29, Bayburt’ta 34 derece olması öngörülüyor.

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