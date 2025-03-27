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        Haberler Yaşam Erzincan'ın tescilli kadayıf tatlısı bayram için hazırlanıyor

        Erzincan'ın tescilli kadayıf tatlısı bayram için hazırlanıyor

        Yufkanın elde kesilmesiyle tel tel kadayıf haline getirildikten sonra toprak güveçte pişirilen Erzincan'ın tescilli kesme kadayıfı Ramazan Bayramı için hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:22 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:22
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        Güveçte pişirilen tescilli tatlı bayrama hazırlanıyor
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        Yufkanın elde kesilmesiyle tel tel kadayıf haline getirildikten sonra toprak güveçte pişirilen Erzincan'ın tescilli kesme kadayıfı Ramazan Bayramı için hazırlanıyor

        Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının girişimiyle 2021'de "Erzincan kesme kadayıfı" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen ve Mahreçli Coğrafi İşaret Belgesi alan tatlı, kentin asırlık lezzetleri arasında yer alıyor.

        Yörede üretilen tereyağı, süt ve şekerle yoğrulan hamur, yufka şeklinde açıldıktan sonra elde kesilerek tel tel kadayıf haline getiriliyor.

        Üzerine Kemah ilçesinde yetişen cevizlerden konulan kadayıf, isteğe göre bakır tepsi ya da son yıllarda ilgi çeken güveçte yapılıyor.

        Kısık ateşte pişirilip şeker pancarından yapılan şerbetle tatlandırıldıktan sonra servis edilen kesme kadayıfa yaklaşan bayram dolayısıyla talep arttı.

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        Kadın ustalar, bayram ikramlıklarının vazgeçilmezi olan tatlıya talebi karşılamak için imalathanelerde yoğun mesai yapıyor.

        "TOPRAK GÜVEÇTE YAPTIKLARIMIZIN LEZZETİ ÇOK GÜZEL"

        Kentteki kadayıf üreticilerinden Fatma Ballı, kente özgü kadayıf tatlısının iftarlarda ve bayramlarda sofraları süslediğini söyledi.

        Kesme kadayıf tatlısının yapımında çeşitleri artırdıklarını dile getiren Ballı, "Özellikle birkaç senedir güveçte yapıyoruz. Toprak güveçte yaptıklarımızın lezzeti çok güzel" dedi.

        Sütlü, çikolatalı ve Antep fıstıklı kadayıf da yaptıklarını anlatan Ballı, "Ramazan Bayramı yaklaştığından dolayı talep daha da artmaya başladı. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Kadayıf yufka imalatında yaklaşık 50 kişi çalışıyoruz. Şu anda sofralarımızı süsleyen kadayıfımız bayramda da ikramlık olarak herkesin evinde bulunacaktır." diye konuştu.

        Ballı'nın kızı İrem Ballı da çocukluğunun yufkacılıkla geçtiğini, şimdi üniversite okuduğunu ancak yaklaşan bayram nedeniyle oluşan yoğunluktan dolayı ailesine yardım ettiğini anlattı.

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        #kesme kadayıf
        #Erzincan
        #haberler
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