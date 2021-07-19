Kamyonetin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

AA

Alınan bilgiye göre, İ.A'nın kullandığı 24 BC 264 plakalı kamyonet Ulalar mahallesi girişinde bulunan kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Birgül Özperçin'e (55) çarptı.Ağır yaralanan Özperçin, 112 Acil sağlık tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Burada tedavi altına alınan Özperçin kurtarılamadı.Özperçin'in cenazesi otopsi işlemlerin yapılması için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.Kamyonetin sürücüsü İ.A, gözaltına alındı.