Erzincan martta yeniden beyaza büründü

Gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.Cadde ve sokakların beyaz örtüyle kaplandığı kentte, belediye ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.Üzümlü ilçesinde ise karla kaplı park ve bahçelerde güzel manzaralar oluştu.Öte yandan Erzurum'da da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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