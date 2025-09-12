Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum'da hafif ticari araç, elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Erzurum'da hafif ticari araç, elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        Erzurum'da kontrolden çıkan hafif ticari araç önce refüjdeki ağaca ardından elektrik direğine çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 00:21 Güncelleme: 12.09.2025 - 00:22
        Hafif ticari araç, elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Erzurum'da U.C.K'nin kullandığı hafif ticari araç, Farabi Bulvarı Erzurum Teknik Üniversitesi'nin piknik alanına girişinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca ve ardından aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışmayla araçta sıkışan U.C.K, H.K. ve E.K’yi bulunduğu yerden çıkardı.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre, yapılan incelemede E.K’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan U.C.K. ve H.K, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir olay yerine gelerek inceleme yaptı, ekiplerden bilgi aldı.

        #Erzurum
        #haberler
        #Son dakika haberler
