Erzurum'da hafif ticari araç, elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Erzurum'da kontrolden çıkan hafif ticari araç önce refüjdeki ağaca ardından elektrik direğine çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Erzurum'da U.C.K'nin kullandığı hafif ticari araç, Farabi Bulvarı Erzurum Teknik Üniversitesi'nin piknik alanına girişinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca ve ardından aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride düştü.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışmayla araçta sıkışan U.C.K, H.K. ve E.K’yi bulunduğu yerden çıkardı.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre, yapılan incelemede E.K’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan U.C.K. ve H.K, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir olay yerine gelerek inceleme yaptı, ekiplerden bilgi aldı.