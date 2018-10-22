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Erzurum'da trafik magandası yayayı ezdi, çocuklar son anda kurtuldu

Erzurum'da trafik magandası kaldırımdaki yayayı ezip kaçtı, onlarca çocuk ezilmekten son anda kurtuldu

22.10.2018 - 07:24 | Güncelleme: İHA

Erzurum’da trafik magandası kaldırımda duran vatandaşın üzerinden geçip bir süre kaçtıktan sonra aracı terk etti. Kaldırımdaki 10’a yakın çocuk ise ezilmekten son anda kurtuldu.

Erzurum’un Palandöken ilçesi Kayakyolu semtinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, hızla gelen 49 plakalı bir otomobil kaldırımda bulunan yayaların üzerine aracı sürdü. Kaldırımda bulunan bir kişiye çarpıp ezen otomobil daha sonra iş yerlerinin camlarını da kırarak kaçtı. Bu sırada kaldırımda bulunan çocuklar son anda ezilmekten kurtuldu.

Kaçan otomobilin lastik izlerini süren Asayiş Şubesi ekipleri aracı yaklaşık 1 kilometre ileride bir apartmanın yan tarafında terk halde buldular. Aracın lastiğinin kesilerek canta indiği ve camlarının kırık olduğu görüldü. Plaka bilgisinden çalışma yapan polis ekiplerinin şüpheli şahsı daha sonra yakaladıkları öğrenildi.

Öte yandan otomobilin çarptığı ve acı içerisinde yerde kıvranan vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

 

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