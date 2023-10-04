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        Hataylı sporculardan şampiyonada, 'Yıkılmadık, ayaktayız' mesajı

        ASRINfelaketinde yıkıma uğrayan Hatay'ın tekvando takımı, Erzurum'da düzenlenen 'Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda tekli ve grup gösterilerindeki performanslarıyla ayakta alkışlandı. 20 sporcusu yaşamını yitiren, birçoğu ailesiyle başka illere göç eden, yakınlarını ve evlerini kaybetmelerine rağmen, 'Yıkılmadık ayaktayız' diyen Hataylı tekvandocular, depremzede sporculara umut oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:35 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:40
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        Hataylı sporculardan şampiyonada, 'Yıkılmadık, ayaktayız' mesajı
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        ASRINfelaketinde yıkıma uğrayan Hatay'ın tekvando takımı, Erzurum'da düzenlenen 'Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda tekli ve grup gösterilerindeki performanslarıyla ayakta alkışlandı. 20 sporcusu yaşamını yitiren, birçoğu ailesiyle başka illere göç eden, yakınlarını ve evlerini kaybetmelerine rağmen, 'Yıkılmadık ayaktayız' diyen Hataylı tekvandocular, depremzede sporculara umut oldu.

        Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, yıkıma uğrayan Hatay'da birçok spor branşında olduğu gibi tekvandoda da bazı sporcular yaşamlarını yitirdi. Yaşadıklarına rağmen Hataylı sporcular, yerle bir olan şehri ayağa kaldırmak için tek yumruk oldu. Hatay'da sportif faaliyetlerle hayatı normalleştirmek için Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Erzurum'da organize edilen Türkiye Tekvando Poomsea Şampiyonası'na 23 sporcu ile katıldıklarını söyleyen Hatay Tekvando İl Temsilcisi ve milli takım antrenörü Hasan Erişik, "Asrın felaketinde Hatay büyük bir yıkıma uğradı. Bu felakette eşimizi, çocuklarımızı, anamızı, babamızı, kardeşlerimizi, yakınlarımızı ve can dostlarımızı kaybettik. Zor günler yaşadık. Tekrar şehrimizin ayağa kalkması için konteynerde yaşayan öğrencilerimizi ve başka illere göç eden sporcularımızı 'Var gücümüzle Hatay' diyerek buraya çağırdık. Yakın zamanda katıldığımız bir turnuvada tarihinde ilk kez Hatay Türkiye ikincisi oldu. Burada da takım olarak yine iyi başarılar aldık. Depremde 20 sporcumuz vefat etti. Ailesiyle birlikte enkaz altında kalan ulaşamadığımız öğrencilerimiz oldu. Onlara da Allah'tan rahmet, kalanlara sabır diliyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Kalan öğrencilerimizle tekrar normalleşebilmek için, ilimiz adına elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Çalışmalarımızı, yıkılmayan bir spor salonumuz kalmıştı devletimize ait, orada sürdürüyoruz" diye konuştu.

        'HERKES KENDİ CANININ PEŞİNDEYDİ'

        Şampiyona hakkında konuşan sporculardan Abdullah Çelik, "Birçok arkadaşımız farklı şehirlere gitti. İnsan gerçekten bazen çaresiz ve yalnız kalabiliyor. Depremde herkes ailesini aradı, kimse bulamadı. İnsanlar birbirine yardım etmek istiyordu ama herkes kendi canının peşindeydi, kimse kimseye yardım edemiyordu. Allah kimsenin başına bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Ben 1 seneden beri ilk defa antrenman yapıyorum. Bütün arkadaşlarımız, hocalarımız farklı şehirlere gitti. Kimse kimseyle beraber olamadı. Antrenman yapacak ortam bulamıyoruz. Çok sıkıntılı bir durumdu ama her şeye rağmen yıkılmadık ayaktayız" dedi.

        YURT DIŞINDA YARIŞMA HAKKI

        Yakutiye 3 Binlik Buz Hokey Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 38 ilden 250 kulüp ile 1000 sporcu katıldı. Tekvandonun, savunma sporu olduğunu belirten Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "Bugün burada sporcular poomsae dediğimiz hayali dövüş sanatı kategorilerinde yarışmalar yapacak. Poomsae karşılıklı bir yarışma değil, bir şov sanatı, bizim temelimize dayanıyor. Bu sporu temelden öğrenmek isteyen temel teknikler ve gruplandırılmış hareketlerin bütünleştirilmiş şeklini burada şov şeklinde iyi sunan sporcularımız hem altyapımıza hizmet ediyorlar hem de bu sporun görselliğini iyi bir şekilde seyircilere aksettiriyorlar. Burada yapılacak olan yarışmalarda ferdi, ikili, üçlü, free style dediğimiz müzikli gruplar yaptıkları yarışmalarda aldıkları derecelerle ülkemiz adına yurt dışında yarışmaya hak kazanacaklar" diye konuştu.

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