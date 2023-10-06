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        Doktor, 'Elini cebinden çıkar' dediği için dövülmüş

        KARS'ta,muayene ettiği 15 yaşındaki B. C ve ağabeyi tarafından bayılana kadar dövülen ve aldığı darbeler sonucu kalp krizi geçiren doktor Ercan Şentürk'ün (65) tedavisi devam ediyor. Şentürk, "Sabah muayene ettiğim çocuğa elini cebinden çıkarmasını söyledim. Bunu hakaret kabul edip, ağabeyi ile odama girdi.  Kapıyı kapatarak beni bayılana kadar dövdüler" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 13:32 Güncelleme: 06.10.2023 - 13:32
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        Doktor, 'Elini cebinden çıkar' dediği için dövülmüş
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        KARS'ta,muayene ettiği 15 yaşındaki B. C ve ağabeyi tarafından bayılana kadar dövülen ve aldığı darbeler sonucu kalp krizi geçiren doktor Ercan Şentürk'ün (65) tedavisi devam ediyor. Şentürk, "Sabah muayene ettiğim çocuğa elini cebinden çıkarmasını söyledim. Bunu hakaret kabul edip, ağabeyi ile odama girdi.  Kapıyı kapatarak beni bayılana kadar dövdüler" dedi.

        Olay, 3 Ekim saat 10.30 sıralarında, Kars'ın Selim ilçesindeki aile sağlığı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi B. C.'yi muayene eden doktor Ercan Şentürk, hastasından elini cebinden çıkarmasını istedi. Bunun üzerine hızla sağlık merkezinden çıkan B.C., bir süre sonra ağabeyi Serkan C., ile doktorun bulunduğu odaya girdi. Kapıyı kilitleyen iki kardeş, doktora saldırdı. Aldığı darbelerle baygınlık geçiren Şentürk, tedavisinin ardından yalnız yaşadığı evine gitti. Saat 19.00 sıralarında fenalaşıp kalp krizi geçiren Şentürk, götürüldüğü Selim Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde anjiyo oldu. Şentürk, baypas yapılması için ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

        ' YARIM SAAT DAYAK YEDİM'

        Yoğun bakım servisindeki  doktor Şentürk, "Sabah muayene ettiğim hastadan elini cebinden çıkarmasını söyledim. O sözümü herhalde hakaret kabul etmiş. Ben saat 10.30 civarında hastaları bitirmiş odada tek oturuyordum. Aniden iki kişi baskın yaptı, kapıyı kilitleyip saldırdılar. Planlamış gelmişler. Odada dövdüler. Beni hiç kimse kurtarmadı, neredeyse içeride ölüyordum. Yarım saat dayak yedim. Birçok hastayı tedavi ettim. Bu mesleğe gönlümü verdim, keşke vermez olsaydım. Ama son pişmanlık fayda etmez artık. Şikayetçiyim. Neredeyse ben öldürüyorlardı. Aniden olunca boş bulundum kendimi de savunamadım" diye konuştu.

        Kalp damar cerrahisi kliniğinde görevli doktorları, Şentürk'ün acilen baypas olması gerektiğini ancak kalp krizi geçirdiği için riskli olduğunu belirterek, kalbi dinlendirmek adına beklediklerini söyledi.

        Doktor Şentürk'ü darbederek yaralayan Serkan C. ile kardeşi polislerce gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ağabey tutuklandı, B. C ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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