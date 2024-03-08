Bakan Tekin, Erzurum'da 'Sanatın isyanı, Filistin'de duyguların çığlığı' sergisini gezdi

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Yakup Dursun'un 'Sanatın isyanı, Filistin'de duyguların çığlığı' konulu sergisini gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'nde incelemelerde bulundu. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'ne gelen Bakan Tekin'i, okul korosu türkülerle karşıladı. Müzik öğretmeni Ayşe Gezmişoğulları'nın yönettiği öğrenci korosunun seslendirdiği türkülere eşlik eden Tekin, kadınlar günü için düzenlenen sergiyi gezdi. Bakan Tekin, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun anlatıldığı Cumhuriyete Doğru tiyatro oyununda rol alan oyuncularla okulu gezdi. Bakan Tekin, kadın tiyatro sanatçıları, kadın öğretmenler ve kız öğrencilere günün anısına çiçek verdi.

ÖĞRETMENDEN BİLGİ ALDI

Bakan Tekin, Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Yakup Dursun, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma dikkat çekmek için dünyaca ünlü ressamların eserlerini yeniden tasarladığı sergiyi de gezdi. 'Sanatın isyanı, Filistin'de duyguların çığlığı' konulu yağlıboya tabloları inceleyen Tekin, Yakup Dursun'dan çalışması hakkında bilgi aldı. Johannes Vermeer'in 'İnci küpeli kız' eserini Filistin savaşının yıkıcılığı içerisinden kurtardığı bebekle, Magritte'nin 'Melon şapkalı adam' eserini kucağında Filistinli bebekle, Mona Lisa'nın Filistinlilerin kullandığı poşiyle resmedildiği eserleri inceleyen Bakan Tekin, Yakup Dursun ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

Bakan Tekin, bayrak töreni sonrası okuldan ayrılarak Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezini gezdi.