20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) alp disiplini slalomda madalyalar sahiplerini buldu.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) alp disiplini slalomda madalyalar sahiplerini buldu.
Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleşen slalom yarışlarında erkeklerde Polonyalı Bruno Lukaszyk altın, Fransalı Thomas Luxcey gümüş ve İtalyalı Luca Loranzi ise bronz madalya elde etti.
Kadınlar da ise Avusturyalı Melissa Koeck altın, Almanyalı Nele Schutzbach gümüş ve Fransalı Melanie Rembaud ise bronz madalya aldı.
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