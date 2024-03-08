20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları

Kadınlarda ise Çinli Yueyue Zhao 39.70'lik derecesiyle altın, aynı ülkeden Lulu Wang 40.43'lük derecesiyle gümüş ve Avusturyalı Lisa Zoerweg 43.23'lük derecesiyle bronz madalya aldı.

Bugün yapılan final müsabakaları sonunda, erkeklerde Çinli Bin Yang 36.40'lık derecesiyle altın, İtalyan Thomas Belingheri 36.83'lük derecesiyle gümüş ve Güney Koreli Yongseok Choi 37.72'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.

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