Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Valisi Çiftçi'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 14:01 Güncelleme: 08.03.2024 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum Valisi Çiftçi'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çiftçi, mesajında, dini inanışlara ve toplumsal değerlere göre insanlar için kadınların her zaman müstesna yerde olduğunu söyledi.

        Kadınların toplum için önemli olduğunu belirten Çiftçi, "Kadının hak ettiği değeri hatırlatan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dünyamızı güzelleştiren, aileleri bir arada tutan ve nesilleri eğiten kadınların değerini anma ve onların nezdinde fedakarlık, şefkat, merhamet, emek ve umudu kutlama günüdür." ifadelerini kullandı.

        Kadınların Türk kültüründe ve medeniyetinde değerinin yüksek mevkide olduğunu belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Aile ve devlet yönetiminde tarih boyu çok etkin bir yere sahip olan Türk kadını, Kurtuluş Savaşı yıllarında gerek cephede gerekse cephe gerisinde vatan için savaşmaktan geri durmamıştır. Nene Hatun, Kara Fatma, Şerife Bacı gibi bu vatanın bağrından çıkmış ve varını yoğunu milleti için ortaya koymuş sayısız kadın kahraman Cumhuriyetimizin en önemli mimarlarındandır. Tarihimiz, alın teriyle, emeğiyle, fedakarlığıyla destan yazan kadınların başarı dolu hikayeleriyle doludur. Devletimiz, kadınların iş ve toplum hayatında aktif bir şekilde yer alması için istihdamdan eğitime çeşitli destekler ve teşviklerle Anadolu kadınının tüm cevherlerini sosyal ve ekonomik hayata aktarmasını sağlamaktadır." ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        Çalışan kadınlar için rehber
        Çalışan kadınlar için rehber
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü

        Benzer Haberler

        Erzurum'da kadınlar atıklardan sanat eseri yaptı
        Erzurum'da kadınlar atıklardan sanat eseri yaptı
        Lise öğrencileri, "Trafik Kazası Tespit ve Bildiri Sistemi" projesiyle biri...
        Lise öğrencileri, "Trafik Kazası Tespit ve Bildiri Sistemi" projesiyle biri...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da konuştu:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da konuştu:
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu
        2023 DEAFLYMPİCS'te heyecan sürüyor
        2023 DEAFLYMPİCS'te heyecan sürüyor