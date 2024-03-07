2023 DEAFLYMPİCS'te heyecan sürüyor

Erzurum'da düzenlenen 20'inci İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (DEAFLYMPİCS) heyecan bugün oynanan müsabakalarla devam etti. Kros kayak branşında kadınlar 10 km'de altın madalyayı Ukraynalı sporcu Yelizaveta Nopriienko kazandı.

Kandilli Kayak Merkezi'ndeki yarışa 8 sporcu katıldı. Kadınlarda altın madalyayı 30.22.4'lük derecesiyle Ukrayna'dan Nopriienko elde etti. Gümüş madalya ve bronz madalya ise Çinli sporcuların oldu. Weiqin Zhang 32.57.5'le gümüş, Xiangxiang Mao ise 34.19.9'luk deresiyle bronz madalya aldı.

ERKEKLER 15 KM'DE MADALYALAR UKRAYNA'YA

Kros kayak erkekler 15 km madalyaların hepsini Ukraynalı sporcular aldı. Toplam 14 sporcunun katıldığı yarış sonunda parkuru 41.21.0'la birinci bitiren Dmytro Mazhaiev altın madalyanın sahibi oldu. Ruslan Denysenko 43.42.1'le gümüş, Volodymyr Pyshniak ise 45.07.6'yla bronz madalya aldı.

ALP DİSİPLİNİ ERTELENDİ

Konaklı Kayak Merkezi'ndeki Alp disiplini yarışı hava şartları nedeniyle yapılamadı. Yoğun kar yağışı ve sisten dolayı teknik delege dev slalom yarışlarının ertelenmesine karar verdi. Yarışmanın yeni programı bu akşam yapılacak toplantıda belli olacak

2023 KIŞ DEAFLYMPİCS'TE FUTSAL KADINLARDA YARI FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) futsal müsabakalarında kadınlarda yarı finalistler belli oldu. Aziziye Kapalı Spor Salonu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda bugün kadınlar da grup müsabakalar tamamlandı. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan Büyük Britanya, Almanya, İspanya ve Brezilya yarı finale çıktı.

A Grubu'nu 4. sırada tamamlayan Türkiye, 5-8 klasman maçında 9 Mart Cumartesi günü Japonya'yla karşılaşacak.

Günün sonuçları:

A GRUBU:

Almanya - Büyük Britanya: 5-5

Polonya - Kenya: 5-0

B GRUBU:

Japonya - İspanya: 3-3

İrlanda - İtalya: 4-0

Yarı final eşleşmeleri şöyle oldu:

9 Mart Cumartesi:

14.00 Büyük Britanya - Brezilya

16.30 Almanya - İspanya

2023 DEAFLYMPİCS CURLİNG'TE MAÇLAR DEVAM ETTİ

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) curling branşında erkeklerde ve kadınlarda müsabakalara devam edildi. Erzurum Curling Salonu ve Sürat Pateni Salonu'nda bugün kadınlarda 8, erkeklerde 4 müsabaka yapıldı.

Türkiye, kadınlarda bugün grupta oynadığı maçlarda gündüz Hırvatistan'a 17-4 yenildi. Milli takım akşam ise Çin'le karşılaşacak. Erkeklerde ise Türkiye, Çin'e 10-5 yenildi ve 3. maçını da kaybetti.

Kadınlar:

Polonya - Çin: 3-13

Japonya - Güney Kore: 1-5

Hırvatistan - Türkiye: 13-3

Ukrayna - Macaristan: 4-7

Akşam seansı:

Hırvatistan - Ukrayna

Türkiye - Çin

Güney Kore - Macaristan

Japonya - Polonya

Erkekler:

Çin - Türkiye: 10-5

İsviçre - İtalya: 9-5

Güney Kore - Ukrayna: 6-5

Macaristan - Japonya: 9-3

Madalya sıralaması:

Organizasyonun dördüncü (7 Mart) gününde Ukrayna madalya sıralamasında zirvede yer aldı.

Takım / Altın / Gümüş / Bronz / Toplam

1-Ukrayna 7 4 3 14

2-Çin 3 5 5 13

3- Polonya 3 2 - 5

4- Avusturya 3 1 - 4

5- Fransa 1 1 3 5

6- Letonya 1 - 1

7- Japonya - 3 4

8-Almanya - 1 1 2

8- İtalya - 1 1 2

10- Hırvatistan - 1 - 1

10-Güney Kore - 1 1

12- Sırbistan - - 1 1

12- Macaristan - - 1 1

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yarışlar ve futsal maçlarından detaylar

- Kupa töreninden detay