Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Ekiplerce belirlenen adreslerde 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 10 fişek ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i savcılıktan, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.
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