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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 16:18 Güncelleme: 07.03.2024 - 16:36
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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Ekiplerce belirlenen adreslerde 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 10 fişek ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i savcılıktan, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

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