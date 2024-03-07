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        Erzurum'da sağlık çalışanları hastanede Filistin için "sessiz yürüyüş" yaptı

        Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, hastane binası içinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "sessiz yürüyüş" düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 14:31 Güncelleme: 07.03.2024 - 14:31
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        Erzurum'da sağlık çalışanları hastanede Filistin için "sessiz yürüyüş" yaptı
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        Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, hastane binası içinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "sessiz yürüyüş" düzenledi.

        Erzurum Şehir Hastanesi önünde toplanan sağlıkçılar, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla hastane binasının içinde yürüyüş yaptı.

        Yürüyüş sonrası dua edildi.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, İşgalci İsrail'in, Filistin'de on yıllardır devam ettiği sistematik işgal ve zulmünün, 7 Ekim’den bu yana daha da şiddetlenerek soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlarda bütün dünyanın gözü önünde devam ettiğini söyledi.

        Dünyanın gündeminden düşürülmeye çalışılan katliamların dehşetinin tekrar tekrar gözler önüne serilmesi gerektiğini vurgulayan Tör, "İşgal güçlerinin hastanelere ve sağlık sistemine karşı yürüttüğü sistematik savaşta, bölgede ayakta kalan hastanelerden El-Ehli Baptist ve Uluslararası El-Hulu Hastanesi'nde yakıt tükendi. Filistin Sağlık Bakanlığı, yazılı açıklama yaparak, Gazze'nin kuzeyinde çalışır vaziyetteki tek hastane olan Kemal Advan'ın da yakıtsızlık sebebiyle hizmet dışı kaldığını ve hastanedeki 7 bebeğin açlıktan hayatını kaybettiğini bildirdi. 7 Ekim’den bu yana 337 sağlık personeli şehit oldu, 99 sağlık personeli tutuklandı, 150 sağlık kuruluşu hedef alındı, 30 hastane ve 53 sağlık ocağı hedef alınarak hizmet dışı bırakıldı, 122 ambulans hedef alındı, Gazze’ye giren su vanaları kapatıldı. Tarlalar bombalanıyor." dedi.

        Tör, Gazze'ye açılan Refah Kapısı'nın da abluka altında olduğunu, buradan insani yardımlara geçit verilmediğini belirtti.

        - "Hayatımızın her alanında ve mesleklerimizde boykot çağrımızı tekrarlıyoruz"

        İsrail işbirlikçisi devletlerin ve şirketlerin soykırıma olan aleni desteğinin artarak sürdüğüne dikkati çeken Tör, şöyle devam etti:

        "Bir avuç mazlumun karşısında bütün dünya zalimleri tek safta saldırmaya devam ediyor. Gönlü ve duası Filistin’in yanında olan vicdan sahiplerinin ise en büyük silahlarından biri boykot. Hayatımızın her alanında ve mesleklerimizde boykot çağrımızı tekrarlıyoruz. Şirketlerin açıkladığı son rakamlardan anlıyoruz ki günlük hayatımızda gösterdiğimiz en ufak boykot çabası, hep birlikte olunca çığ olup büyüyor. Tüm meslektaşlarımıza zulme destek olan ilaç firmalarını boykota devam etmeyi hatırlatıyor, Sağlık Bakanlığı yetkililerinden de aynı hassasiyeti hastane eczanelerinde göstermesini bekliyoruz. Hekimler ve sağlık çalışanları olarak, tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından ayrılmayan Gazzeli meslektaşlarımızı selamlıyoruz."

        Tör, insanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini ifade ederek, "Tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına sessiz yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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