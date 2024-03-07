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        Erzurum ve Ağrı'da 516 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 516 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 10:58 Güncelleme: 07.03.2024 - 10:58
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        Erzurum ve Ağrı'da 516 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 516 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Erzurum'da dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı dolayısıyla kırsaldaki 130 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

        - Ağrı

        Ağrı'da gece başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini artırarak sabaha kadar devam etti.

        Kar nedeniyle il genelinde 386 köye ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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