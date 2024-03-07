Erzurum ve Ağrı'da 516 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Ağrı'da gece başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini artırarak sabaha kadar devam etti.

Erzurum'da dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı dolayısıyla kırsaldaki 130 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

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