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        Erzurum'da, Sağlık Bilimleri Fakültesinin yeni binasının açılışı yapıldı

        Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi binasının açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 18:54 Güncelleme: 06.03.2024 - 19:01
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        Erzurum'da, Sağlık Bilimleri Fakültesinin yeni binasının açılışı yapıldı
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        Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi binasının açılışı gerçekleştirildi.

        Kampüs içerisindeki fakültenin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Müftüsü Rüstem Can, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Lütfi Doğan Genç katıldı.

        Sekmen, açılışta, 2010'da kurulan üniversitede bugüne kadar bilim ve ilim dünyası için önemli eğitimler verildiğini söyledi.

        Üniversitenin kurulma kararının alındığı dönemde parlamentoda bulunduğunu anlatan Sekmen, alınan kararda imzasının olduğunu belirtti.

        Yeni açılan fakülte binasının hayırlı olmasını dileyen Sekmen, şunları kaydetti:

        "Devletimiz sağlık alanında çok önemli aşamaları çok kısa sürede başardı ve başarmaya devam ediyor. Geçmişte Avrupa'dan gelen akrabalarımız ve hemşerilerimiz oradaki sağlık hizmetlerini anlatınca hep gıpta ederdik. Bizim de böyle bir sağlık sistemimiz olur mu, derdik. 'Bir yerde anormal bir hastalığımız olsa bir helikopter gelir alır bizi hastaneye götürür' derlerdi. Bizim aile hekimimiz olacak mı diye ben hayıflanırdım. Benim de ülkemde, aile hekimim olacak mı? İlaçları bedava alabilir miyiz, derdim. Hamdolsun, kısa bir süre sonra bizde de aile hekimliği müessesi kuruldu ve artık bizim her şehirde her mahallede bir aile hekimimiz var."

        Rektör Çakmak da üniversitenin 14 yıldır eğitim verdiğini hatırlatarak, yeni açılan fakülte binasında öğrencilere iyi eğitim verilmesi için tüm imkanların sağlanacağını anlattı.

        Üniversitenin, bünyesindeki 6 fakülte, 3 enstitüsü ve yüksekokulda 23 bölümle eğitime devam ettiğini ifade eden Çakmak, "12 Şubat'ta başlayan bahar yarı yılı itibarıyla fakültemiz bünyesindeki 4 bölümümüz bu yeni binada eğitim ve öğretime devam etmektedir. Çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin daha yaşanılır bir kampüste bulunmalarını sağlamak üzere yapılaşma faaliyetlerine ve sürdürülebilir kampüs çalışmalarına devam etmekteyiz." dedi.

        Yeni bina hakkında bilgi veren Çakmak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alana sahip olan fakülte binası içerisinde dersliklerden konferans salonlarına, laboratuvarlardan çalışma ofislerine, kapalı otoparkından kantine varıncaya kadar tüm fiziki mekanları öğrencilerimizin ve personelimizin hizmetine sunduk. Dersliklerde ve en son teknolojik altyapıya sahip olan laboratuvarlarda birbirinden kıymetli hocalarımızdan uygulamalı eğitim alan öğrencilerimize sağlıkta yapay zeka gibi gelişen teknolojik alanlarda da en kaliteli ve keyifli eğitimi vermenin gayreti içerisindeyiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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