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        Erzurum'da öldürülen kişinin, eşi ve arkadaşının yargılanmasına başlandı

        Erzurum'da, Ayhan Avcı'yı kesici ve ezici aletle öldürdükleri öne sürülen eşinin ağırlaştırılmış müebbet, arkadaşının da müebbet hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 12:17 Güncelleme: 06.03.2024 - 12:17
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        Erzurum'da öldürülen kişinin, eşi ve arkadaşının yargılanmasına başlandı
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        Erzurum'da, Ayhan Avcı'yı kesici ve ezici aletle öldürdükleri öne sürülen eşinin ağırlaştırılmış müebbet, arkadaşının da müebbet hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

        Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Gürcistan uyruklu Padına Avcı (35) ile Fahrullah Özdemir (57), maktul Ayhan Avcı'nın (49) yakınları, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık Özdemir savunmasında, Ayhan Avcı ile aralarında senet meselesinden dolayı tartışma çıktığını ileri sürdü.

        Tartışmanın büyüdüğünü anlatan Özdemir, "Yakamdan tuttu, küfürler etti. Canımdan etti, bıçağı boğazıma dayadı, hakaretler etti. Baktım olmayacak, traktörün çeki demirini alıp kafasına vurdum, hafif sersemledi, bir daha vurdum. Biri çeki demiri diğeri keserin arkasıyla iki kere vurdum." diye konuştu.

        Özdemir, olay yerinden ayrıldığını anlatarak, şunları dile getirdi:

        "Eşi birkaç dakika sonra elinde kürekle 'Şerefsiz, öldün kurtuldun. Bundan sonra kadın sat görelim' diyerek ve küfür ederek çıktı. Ambulans çağırmadık. Padına, 'bırakalım' dedi, öyle ayrıldık. Öldüğünü bir gün sonra anladık. Olay gecesi Padına akşam beni aradı. Eve gittim, karanlıktı. Çakmak ışığı yakarak odaya gittim öyle oturdum. Padına bana 'öldürmediğimizi söyleyelim' dedi ama ben kabul etmedim. Padına ile aramda duygusal ilişki yoktur. Sonraki gün olay yerine gittiğimizde ambulansı aramak istedim, Padına engel oldu ama aradım."

        - "Yolda içmeye başladılar"

        Sanık Padına Avcı ise savunmasında, olay günü Ayhan’ın Fahrullah'ı aradığını ve onun arabasıyla tarlaya gittiklerini söyledi.

        Kendi tarlalarında kahvaltı yaptıklarını aktaran Avcı, "Sigaraları bitmişti, markete sigara almaya giderken yolda bira alıp içmeye başladılar. Eşim içkiyi çok sevmezdi, Fahrullah bey çok içti, kafası güzelleşti." dedi.

        Avcı, tarlaya döndükten sonra ikisinin tartışmaya başladığını belirterek, şöyle devam etti:

        "Aralarında senet ödemesi konuşuluyordu. Fahrullah bey ödemesini söyledi, eşim de sonradan hepsini ödeyeceğini söyledi. Fahrullah, 'Fazladan para ödedim, her gün sizi götürüp getiriyorum, kölen değilim.' dedi. Eşimin ağzı küfürlüydü. Karşılıklı küfürler ettiler. Çok kötü küfürler edilince eşim benim dışarı çıkmamı istedi. Tarlada çalışmaya gittim. Yağmur yağınca 15 dakika sonra geri geldim. Kapıyı açtığımda eşim yerde kanlı yatıyordu. Fahrullah'ın elinde kürek vardı, onun da üzeri kanlıydı."

        Fahrullah'ın kemerle ellerini geriden bağladığını, olaya müdahale edemediğini ve yaklaşık yarım saat böyle kaldığını öne süren Avcı, olay yerinden ayrıldıktan sonra kaçmaya çalıştığını, Özdemir’in engel olduğunu, kendisini dövdüğünü ve küfürler ettiğini ileri sürdü.

        Avcı, polisi arayamadığını anlatarak, "Çocuğumu öldüreceğini söyleyerek tehdit etti. İlk ifademi bana ezberletti. Cezaevinde iken konsolos geldi, çocuğumun onlarda olduğunu söyleyince ben de ifademi değiştirdim. Eşim beni para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamadı, mutlu mesut yaşıyorduk, husumetim yoktu. Fahrullah olay günü akşam eve geldi, bütün gece bizde kaldı. Evde beni ve oğlumu tuttu, telefonlarımızı aldı ve benim telefonumdan Ayhan’a mesaj attı." diye konuştu.

        Tanık G.A. ise beyanında, Ayhan Avcı'nın yakın arkadaşı olduğunu bildirerek, "Ayhan, Fahrullah'tan 26 inek ve 3 araba parası alacağını söylüyordu. Ayhan, Fahrullah'ı sevmediğini ancak arabasıyla tarlaya gitmek ve alacağını almak için yakasını bırakmadığını söyledi." ifadelerini kullandı.

        Maktul avukatı Esma Kahveci, sanıkların çelişkili ifadeleri sonucu olay yerinde beyanlarının alınmasının olayın aydınlatılmasında etkili olacağı düşüncesiyle keşif yapılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıklar Padına Avcı ile Fahrullah Özdemir'in tutukluluk hallerinin devamına ve maktul avukatının keşif talebinin yargılamaya etkisi olmayacağından reddine karar vererek, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

        - İddianameden

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Haziran 2023’te Aziziye ilçesi Kahramanlar Mahallesi'ndeki çiftlik evinde Ayhan Avcı'nın kesici delici aletle öldürülmüş olarak bulunduğu belirtilerek, olayın yaşandığı iddia edilen evin tek odalı bir yapı olduğu, maktul Avcı'nın kafasının ön ve arka kısmında kan bulunduğu, oda içerisinde kavgaya dayalı dağınıklık gözlenmediği, Avcı'nın eşi Padına ile arkadaşı Fahrullah Özdemir'in birbirleriyle çelişecek beyanlarda ve hareketlerde bulunduklarından dolayı olayla ilişkili oldukları değerlendirildiğinden haklarında soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

        Özdemir'in ilk ifadesinde inkar ettiği cinayeti, daha sonra Padına ile işlediklerini anlattığı belirtilen iddianamede, adli tıp raporunda Ayhan Avcı'da toplam 9 kesici-ezici vasıfta yarası olduğu, ölümünün kesici-ezici alet yaralanmasına bağlı kemiklerde kırık, travmatik beyin kanaması ve buna bağlı gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği kanaatine varıldığı aktarılıyor.

        İddianamede, sanıklardan Padına Avcı'nın "Eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Fahrullah Özdemir'in ise "Kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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