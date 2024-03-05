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        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları

        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) A Milli Kadın Futsal Takımı, A Grubu'ndaki son maçında Büyük Britanya'ya 11-1 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 17:45 Güncelleme: 05.03.2024 - 17:45
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        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
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        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) A Milli Kadın Futsal Takımı, A Grubu'ndaki son maçında Büyük Britanya'ya 11-1 yenildi.

        Ay-yıldızlı ekip, Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 7-1 geride bitirdi. İkinci yarıda da kalesinde 4 gol gören milliler, müsabakadan 11-1 mağlup ayrıldı.

        Grubu 1 galibiyet ve 3 yenilgiyle 4. sırada tamamlayan milli takım, yarı final şansını kaybetti.

        A Milli Kadın Futsal Takımı, organizasyonda 9 Mart Cumartesi günü klasman maçına çıkacak.

        Günün diğer maçlarında Almanya organizasyondan çekilen Kenya karşısında 5-0 hükmen galip sayılırken, İspanya Brezilya'yı 5-1, Japonya da İtalya'yı 5-1 mağlup etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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