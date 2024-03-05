20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları

Günün diğer maçlarında Almanya organizasyondan çekilen Kenya karşısında 5-0 hükmen galip sayılırken, İspanya Brezilya'yı 5-1, Japonya da İtalya'yı 5-1 mağlup etti.

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