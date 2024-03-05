20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) A Milli Kadın Futsal Takımı, A Grubu'ndaki son maçında Büyük Britanya'ya 11-1 yenildi.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) A Milli Kadın Futsal Takımı, A Grubu'ndaki son maçında Büyük Britanya'ya 11-1 yenildi.
Ay-yıldızlı ekip, Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 7-1 geride bitirdi. İkinci yarıda da kalesinde 4 gol gören milliler, müsabakadan 11-1 mağlup ayrıldı.
Grubu 1 galibiyet ve 3 yenilgiyle 4. sırada tamamlayan milli takım, yarı final şansını kaybetti.
A Milli Kadın Futsal Takımı, organizasyonda 9 Mart Cumartesi günü klasman maçına çıkacak.
Günün diğer maçlarında Almanya organizasyondan çekilen Kenya karşısında 5-0 hükmen galip sayılırken, İspanya Brezilya'yı 5-1, Japonya da İtalya'yı 5-1 mağlup etti.
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