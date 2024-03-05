Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.B. (60), S.L. (42) , A.A. (43) ile R.Y. (27) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bu kapsamda yapılan aramalarda, 44,4 gram afyon sakızı, 181 uyuşturucu hap, 5 kilo 245,1 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 161,96 gram esrar ele geçirildi.

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