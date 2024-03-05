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        Erzurum'da refüjdeki ağaca çarparak devrilen aracın sürücüsü ile eşi yaralandı

        Erzurum'da hafif ticari aracın refüjdeki ağaca çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 13:13 Güncelleme: 05.03.2024 - 13:31
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        Erzurum'da refüjdeki ağaca çarparak devrilen aracın sürücüsü ile eşi yaralandı
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        Erzurum'da hafif ticari aracın refüjdeki ağaca çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.B'nin kullandığı 38 AEN 744 plakalı hafif ticari araç E-80 kara yolunda refüjdeki ağaca çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile eşi E.B, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Ağır hasar alan araç, polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sonrası çekiciyle kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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