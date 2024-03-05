Yayanın ölümüne neden olan TIR şoförüne 3'üncü duruşmada tahliye

ERZURUM'da yolun karşısına geçen Nurullah Soysal'a (52) TIR ile çarpıp ölümüne neden sürücü Mehmet Çıbık'a (31) tutuklu yargılandığı davanın 3'üncü duruşmasında tahliye kararı verildi. Çıbık'ın serbest kalması kararı sonrası Soysal'ın oğlu Ömer Faruk Sosyal, "Bir katil olduğunu unutmamasını istiyorum" dedi.

Kaza, geçen yıl 7 Aralık'ta saat 13.00 sıralarında Aziziye ilçesi D-260 kara yolu Dadaşkent kavşağında meydana geldi. Mehmet Çıbık'ın kullandığı 7 AHF 461 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 çocuk babası Nurullah Soysal'a çarptı. Çıbık aracıyla yoluna devam ederken, Soysal hayatını kaybetti. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından belirlenen TIR, Bingöl'ün Karlıova ilçesi girişinde durduruldu. Gözaltına alınan Çıbık, ifadesinde, kaldırıma çarptığını sandığını, bu nedenle durmadan yoluna devam ettiğini söyledi. İfadesi sonrası Çıbık, 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.

Erzurum 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Çıbık, ölen Nurullah Soysal'ın eşi Büşra Soysal, oğlu Ömer Faruk Soysal ve taraf avukatları katıldı.

Kazada, bilinçli herhangi bir eylemi bulunmadığını söyleyen tutuklu sanık TIR şoförü Mehmet Çıbık, beraat ve tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti Nurullah Soysal'a çarpıp ölümüne neden olan Çıbık'ın, tutukluluk süresinin göz önünde bulundurularak, haftanın 1 günü imza atması ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi. Kararı üzerine Nurullah Soysal'ın oğlu Ömer Faruk Soysal, Çıbık için, "Bir katil olduğunu unutmamasını istiyorum" dedi.