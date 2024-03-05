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        Erzurum'da gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi

        Erzurum'da jandarma ekiplerince Horasan ilçesinde yapılan arama faaliyetlerinde, gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 11:19 Güncelleme: 05.03.2024 - 11:43
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        Erzurum'da gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi
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        Erzurum'da jandarma ekiplerince Horasan ilçesinde yapılan arama faaliyetlerinde, gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Horasan ilçesinde 4 Mart'ta arama faaliyetleri yapıldı.

        Çalışmalarda, 3 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin içi tütünle doldurulmuş makaron, 3 elektronik sigara, 25 kilogram tütün, 20 kilogram kaçak çay ve 1 sigara dolum aleti ele geçirildi.

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