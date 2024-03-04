Erzurum'da "Kız Öğrenciler Arası Hafızlık Yarışması Doğu Anadolu Bölge Finali" yapıldı

Erzurum'da Kız Öğrenciler Arası Hafızlık Yarışması Doğu Anadolu Bölge Finali düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerince Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür ve Gösteri Merkezi’nde yapılan programda, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 üniversitenin birincisi yarıştı.

Finalde, Atatürk Üniversitesi öğrencisi Senanur Çelik 1'inci, Fırat Üniversitesinden Güldeniz Kaya 2'nci, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden Kader Sümer ise 3'üncü oldu.

Vali Mustafa Çiftçi, programda yaptığı konuşmada, hafızlık yarışmasının sadece ilahiyat değil, tüm fakülteleri kapsamasını istedi.

Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin bir mucize olduğunu ve ilgilenilmezse kısa sürede unutulabileceğini ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Ben Erzurum'da göreve başladığımda hem Milli Eğitim Müdürlüğümüze hem de İl Müftülüğümüze bu konuda bir talimat verdim. Şu an hem imam hatip liselerinde hem de diğer liselerde okuyan hafızların isim listelerini çıkartalım, bunları hem Milli Eğitim Müdürlüğümüz hem de Müftülüğümüz ezberlerini dinlemek suretiyle, hafızlıklarını sağlam tutmalarına yardımcı olsunlar diye. Bununla ilgili yapılan çalışma neticesinde 734 öğrenciyi tespit ettik. İnşallah bu sene hem Milli Eğitim Müdürlüğümüz hem de İl Müftülüğümüz bu öğrencilerle irtibata geçmek suretiyle hafızlıklarının sağlam kalmasına yardımcı olacaklar."

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammed Kızılgeçit de fakülte olarak İslam'ın temel kaynaklarını bilen, dini inanç ve uygulamaların, İslami ilimlerin yanı sıra felsefe, sanat ve kültür bağlamını inceleyen, toplumun ihtiyaç ve eğilimlerini takip eden, temsil kabiliyeti yüksek, araştırmacı ve toplumsal bilincine sahip şahsiyetler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Programa, Atatürk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Özer ile İl Müftüsü Rüstem Can da katıldı.