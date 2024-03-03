20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) A Milli Kadın Futsal Takımı, grubundaki Kenya maçında hükmen galip sayıldı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) A Milli Kadın Futsal Takımı, grubundaki Kenya maçında hükmen galip sayıldı.
Olimpiyatlarda A Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlı takım, organizasyondan çekilen Kenya karşısında 5-0 hükmen galip ilan edildi.
Gruptaki ilk karşılaşmasında Almanya'ya 8-1 yenilen A Milli Kadın Futsal Takımı, böylece ilk galibiyetini elde etti.
Günün diğer maçlarında Almanya Polonya'yı 6-3, Brezilya İtalya'yı 5-0, Japonya da İrlanda'yı 3-0 yendi.
Ay-yıldızlı ekip, gruptaki üçüncü maçını yarın Polonya ile yapacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.