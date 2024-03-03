20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki üçüncü maçını yarın Polonya ile yapacak.

Günün diğer maçlarında Almanya Polonya'yı 6-3, Brezilya İtalya'yı 5-0, Japonya da İrlanda'yı 3-0 yendi.

Gruptaki ilk karşılaşmasında Almanya'ya 8-1 yenilen A Milli Kadın Futsal Takımı, böylece ilk galibiyetini elde etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.