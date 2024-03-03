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        2023 Kış DEAFLYMPICS'te ilk madalyalar sahiplerini buldu

        Erzurum'da düzenlenen 20'nci İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) ilk madalyalar sahiplerini buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 18:16 Güncelleme: 03.03.2024 - 18:20
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        2023 Kış DEAFLYMPICS'te ilk madalyalar sahiplerini buldu
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        Erzurum'da düzenlenen 20'nci İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) ilk madalyalar sahiplerini buldu.

        Alp disiplini, kros kayak ve satrançta ilk müsabakalar yapıldı ve bu branşlarda madalyalar verildi. Futsal ve curlingte ise grup müsabakaları devam etti. Alp disiplini Super Giant kategorisinde erkeklerde altın madalyayı Fransız sporcu Niccolas Sarremejane, 53.30'luk derecesiyle aldı. Gümüş madalya Polonya'da 53.36'yla Bruno Lukaszyk'e, bronz madalya ise Fransa'dan 53.38'le Thomas Luxcey'e gitti. Bu kategoride piste çıkan Türk sporculardan İdris Şişmek 1.00.52'yle 16'ıncı, Hamdi Yağcı 1.01.01'le 17'nci, Ali Çat ise 1.08.44'le 18'inci olarak yarışı tamamladı.

        Kadınlar Super Giant'ta ise altın madalyayı Avusturyalı sporcu Melissa Koeck 55.18'le, gümüş madalyayı Japonya'dan Yuki Tanae 56.85'le, bronz madalyayı ise Almanya'dan Nele Schutzbach 57.55'lik derecesiyle aldı. Alp disiplini Super Giant kategorisinde madalyalar şu şekilde;

        Erkekler:

        1- Niccolas Sarremejane (Fransa) 53.30

        2- Bruno Lukaszyk (Polonya) 53.36

        3- Thomas Luxcey (Fransa) 53.38

        Kadınlar:

        1- Melissa Koeck (Avusturya) 55.18

        2- Yuki Tanae (Japonya) 56.85

        3- Nele Schutzbach (Almanya) 57.55

        FUTSAL KADINLARDA İKİNCİ MAÇLAR OYNANDI

        Futsalda kadınlarda ikinci karşılaşmalar yapıldı.Türkiye, organizasyona gelmeyen Kenya'nın sahaya çıkmamasıyla rakibini hükmen 5-0 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Futsalda günün sonuçları şöyle:

        A Grubu:

        Kenya-Türkiye: 0-5 (Hükmen)

        Almanya-Polonya: 6-3

        B Grubu:

        İtalya-Brezilya: 0-5

        Japonya-İrlanda: 3-0

        CURLİNG KARIŞIK TAKIMLARDA GRUP MAÇLARINA DEVAM EDİLDİ

        Türkiye, organizasyona katılmayan Kenya'yı hükmen 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. Günün ikinci maçında ise milli takımımız Ukrayna'ya 14-1 yenildi. Curlingte günün sonuçları şöyle;

        Polonya-Ukrayna 3-9

        Kenya-Türkiye: 0-2 (Hükmen)

        Macaristan-İsviçre: 7-3

        Japonya-Çin 6-8

        İsviçre-Kenya: 2-0 (Hükmen)

        Japonya-Güney Kore: 1-9

        Ukrayna-Türkiye: 14-1

        Polonya-Macaristan: 6-7

        SATRANÇTA BLTİZ KATEGORİSİNDE ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

        Satrançta blitz (Yıldırım) kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu.

        Erkeklerde 61 sporcunun katıldığı müsabakalarda Türk sporculardan Ahmet Taha İnal 29'uncu, Oktay Kılıç. 53'üncü, Ahmet Oğuz Coşar 55'inci, Onur Üzülgü 56'ncı, Mahfuz Ateş 57'nci, Alpasla Coşar 59'uncu oldu.

        Kadınlarda ise 33 sporcu arasından Türk sporculardan Fatma Çapaklı 26'ncı, Ayşe Uyanık 27'nci, Gülçin Sungul 28'inci, Nazlı Malkoç Tandıverdi 30'uncu oldu. Madalya kazanan sporcular şöyle:

        Erkekler:

        1-Pawel Piekielny (Polonya)

        2- Bogdan Bozinovic(Hırvatistan)

        3- Dragan Zivil (Sırbistan)

        Kadınlar:

        1- Anastasija Parhomenko (Letonya)

        2- Zuzazanna Lukasik (Polonya)

        3- Viktoria Cseke (Macaristan)

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