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        YILDIZKAYAKÇILARIN KUPALARINI VERDİPalandöken Kayak Merkezi'ndeki toplantısının ardından kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Konaklı Kayak Merkezi'ne giden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş burada bir süre önce Palandöken Kaymakamlığı iş birliği ile düzenledikleri 'Erzurum'un Yıldız Kayakçıları Zirvede Buluşuyor' projesine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 16:53 Güncelleme: 03.03.2024 - 16:55
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        Bakan Göktaş: Türkiye'de ilk kez yapılan 'Yaşlı Profili Araştırması'nda çok çarpıcı sonuçlar elde ettik (2)
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        YILDIZKAYAKÇILARIN KUPALARINI VERDİ

        Palandöken Kayak Merkezi'ndeki toplantısının ardından kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Konaklı Kayak Merkezi'ne giden

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş burada bir süre önce Palandöken Kaymakamlığı iş birliği ile düzenledikleri 'Erzurum'un Yıldız Kayakçıları Zirvede Buluşuyor' projesine katıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altındaki çocuklar için düzenlenen projeyle kayak becerilerini geliştirme, fiziksel, psikososyal ve kişisel gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra gerek ulusal gerekse uluslararası müsabakalara profesyonel sporcu olarak yetiştirmenin amaçlandığı projesini önemsediklerini vurgulayan Bakan Göktaş, 'Erzurum'un Yıldız Kayakçıları Zirvede Buluşuyor' projesinin anlamının çok büyük olduğunu belirterek, "Bu projeyle, koruma ve bakım altındaki çocuklara yeteneklerini geliştirmeleri için destek oluyoruz. Her birinin profesyonel birer sporcu olarak alanında kendilerini ifade edebilecekleri bir platform sunuyoruz. Tıpkı bu projede olduğu gibi kuruluşlarımızda kalan ve aralarında milli, lisanlı ve amatör sporcuların da yer aldığı 5 binden fazla çocuğumuz bulunuyor. Çocukların gösterdiği bu başarı bizleri çok mutlu ediyor. Sadece sporda değil, kültür, sanat, teknoloji ve bilişim alanlarında da çocuklarımızın yeteneklerini geliştirecek programlara katılmalar için destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

        "Çocuğun kalbi ekilmemiş tarlaya benzer; ne eksen tutar" diyen Bakan Göktaş şunları söyledi:

        "O tarlaya sevgi tohumlarını ekmek, merhamet çiçeklerini yetiştirmek en asli vazifemizdir. Bu kapsamda çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmeleri için gerekli her türlü çalışmayı eksiksiz olarak yürütüyoruz. Korumamız altında olan tüm çocuklarımıza aile ortamında büyüyecekleri sıcak bir yuva sunuyoruz. Her bir çocuğa yeri geldiğinde anne, yeri geldiğinde baba oluyoruz. Abi, abla, kardeş oluyoruz. 'Çocuğun üstün yararı' ilkesini gözeterek çocuklarımızı her türlü istismardan, şiddetten ve kötü alışkanlıklardan korunmak için üstün bir çaba sarf ediyoruz. Eğitimde, sağlıkta, kültürde, sporda sosyal hayatın her alanında çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında yer almaya gayret ediyoruz. İyi eğitim almaları, bir iş ve meslek sahibi olmaları, ülkemize ve milletimize yararlı bireyler haline gelmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz; özgür ve güçlü bir toplumun temeli ancak çocukların özgün ve nitelikli yetiştirilmeleri ile mümkün olabilir. Çocuklar istikbalimizdir. Çocukların, milli ve manevi değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri demek, ülkemizin ve milletimizin istikbalini güvence altına almak demektir. Erzurum'un Yıldız Kayakçıları Zirvede Buluşuyor projesi bu güvenceyi sağlayacak çalışmalarımızdan sadece bir tanesidir."

        Konuşmaların ardından kayak merkezinden iniş gösterisi yapan sporcular, Bakan Göktaş'a Türk bayrağı takdim etti. Göktaş, kayak yarışlarında dereceye girenlere madalya ve kupalarını verip sporcularla fotoğraf çektirdi. Daha sonra çocukların kızak yarışlarını başlatan Göktaş ve beraberindekiler, programın ardından tüm sporcularla fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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