20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları Erzurum'da turizmcilerin yüzünü güldürdü

MUHAMMET MUTAF - Kış turizm potansiyeliyle dev organizasyonlara ev sahipliği yapan Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları (Deaflympics) hem kentin tanıtımına katkı sağlıyor hem de turizm tedarikçilerinin yüzünü güldürüyor.

Atlama kuleleri, buz pateni, buz hokeyi, curling salonlarının yanı sıra Palandöken Kayak Merkezi ile kış sporlarında öne çıkan Erzurum, önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

2011 Kış Üniversite Oyunları, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF), Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması (2021), Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Müsabakaları gibi uluslararası organizasyonların yapıldığı kentte, irili ufaklı çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle kentte son olarak dün başlayan ve 12 Mart'ta sona erecek 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'na (Deaflympics), 38 ülkeden yaklaşık 1000 sporcu ve teknik adam katılıyor.

Satranç, alp disiplini, curling, snowboard, futsal ve kayaklı koşu branşlarında düzenlenen organizasyona gelen misafirler, kentte turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Türkiye'de ilk defa düzenlenen bu organizasyon, Erzurum'un turizm hareketliliğine ve ekonomisine katkı sağlıyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol, AA muhabirine, Türkiye'de ilk defa düzenlenen organizasyona ev sahipliği yapmalarının kendileri açısından onur ve gurur verici olduğunu söyledi.

Bütün tedarikçiler olarak organizasyona hazırlandıklarını dile getiren Şenol, "Şehrimiz her zaman büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmış bir kış kentidir. Bu anlamda Erzurum'un Türkiye'de genelde en çok tercih edilen bölge olmasının bizlere tabii ki çok büyük etkisi var. Turizmciler olarak biz de bu organizasyondan çok heyecanlandık." diye konuştu.

- "Şehir olarak birçok dev organizasyona ev sahipliği yapıyoruz"

Şenol, Palandöken Dağı'nın kendilerini her zaman gururlandırdığını vurgulayarak, burada 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali gibi birçok dev organizasyona ev sahipliği yapıldığını anlattı.

Palandöken'deki kar kalitesine dikkati çeken Şenol, "Kar, rakım, 10'un üzerinde son sistem yapılmış spor tesisleri sporcuların şehrimizi daha çok tercih etmesini sağlamıştır. Bu anlamda şehir olarak birçok dev organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bu durum bizleri çok gururlandırıyor, biz turizmcilerin aynı zamanda yüzlerini güldürüyor." dedi.

Şenol, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, TÜRSAB, turizm tedarikçileri, otel sahipleriyle bu işin altından kalkacaklarına inandığını belirtti.

Olimpiyatların kendileri için sevinç yaratan bir durum olduğuna işaret eden Şenol, "40'a yakın ülkeden sporcunun gelmesi bizler için çok büyük avantaj. Özellikle kış sporları anlamında şehrimizin her zaman ön plana çıkması, bizler için marka şehir olduğumuzu uluslararası platformda göstermemize sebep olacaktır." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatın şehre katkısını anlatan Şenol, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye ilk defa gelmiş bu organizasyonun ev sahipliğini Erzurum olarak yapmak bizler için çok büyük bir marka değeri taşımaktadır. Özellikle ileriki yıllarda yapılacak büyük organizasyonlar için de spor organizasyon yöneticilerinin ilgisini çekeceğinden ümidimiz tam. 20. İşitme Engelliler Spor Komitesinin yönetmenleri şehrimize geldi. Spor tesislerini gördüklerinde gerçekten bayıldılar diyebiliriz. Bu da hiçbir sorun ve sıkıntının olmadığını gösterdi. Bu durum da bizi ileriki yıllarda yapılacak uluslararası platformdaki bütün organizasyonlara ev sahibi olabiliriz niteliğini taşıyor. Bizler de bunlar için daha da çok çalışacağız, çok emek sarf edeceğiz. Şehir olarak altyapımız her anlamda tam teşekküllü."

- "Otellerin doluluk oranı yüzde 90'ın üzerinde"

Şenol, organizasyon dolayısıyla kentte yoğunluk yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu an olimpiyat vesilesiyle şehrimizdeki otellerin doluluk oranı yüzde 90'ın üzerinde. Bu durum tabii ki bizleri çok mutlu ediyor. Sadece otelciler değil bir de alt tedarikçilerimiz hediyelik eşya, taşımacılar, restoranlar, bu tarz birçok esnafımızın yüzünü güldürdü. Hem kayak sporu hem olimpiyatla şehirde şu an müthiş bir kalabalık görüyoruz."