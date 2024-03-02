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        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın resmi açılışı yapıldı

        Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın (Deaflympics) resmi açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 23:40 Güncelleme: 02.03.2024 - 23:40
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        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın resmi açılışı yapıldı
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        Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın (Deaflympics) resmi açılışı yapıldı.

        Erzurum'da düzenlenen olimpiyatlara, Türkiye ile birlikte 36 ülkeden 596 sporcu ve 408 teknik adam olmak üzere 1004 kişi katılım sağlıyor.

        Satranç, alp disiplini, curling, snowboard, futsal ve kayaklı koşu olmak üzere 6 branşta madalya mücadelesinin verildiği olimpiyatlar, 12 Mart'ta sona erecek.

        Organizasyonun Yenişehir 2000'lik Buz Pateni Salonu'nda düzenlenen resmi açılış töreni, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisi eşliğinde sporcu ve teknik heyetlerin seremonisiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, olimpiyat meşalesinin kentte yakılma videosu gösterildi.

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, dünyanın önemli spor organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmanın gururu içerisinde olduklarını söyledi.

        Katılımcıları kentin kültürüne ortak olmaya davet eden Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Erzurum, sporun dilini en iyi kavrayan şehirlerden bir tanesidir. Bugüne kadar 2011 Universiade ve 2017 EYOF Kış Sporları Oyunları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok spor organizasyonunu başarıyla tamamlamış olan Erzurum, sporun ortak dilini ve kültürünü kavramış ender şehirlerdendir. Bu dil, sosyal ve kültürel ayrım yapmadan tüm insanları ilgilendiren, insanları bir araya getiren, farklı toplumlar arasında iletişimi sağlayabilen evrensel bir dildir. Spor alanındaki rekabet gücün değil, estetiğin, zarafetin, inceliğin rekabetidir. Sporcularımız bu organizasyonlar sayesinde arkadaşlıklarla pekiştirecek ve toplumdaki diğer engelli vatandaşlarımızın cesaretlendirilmesi için aydınlatıcı bir ışık olacaktır."

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ise Erzurum'un kış sporları ve turizminde sadece Türkiye'nin değil dünyanın önce gelen şehirlerinden birisi olduğunu söyledi.

        - "Türkiye, tekrar dünya işitme engelli sporunun odak noktasındadır"

        Dünya İşitme Engelliler Federasyonu (ICSD) Başkanı Adam Kosa ise işaret diliyle yaptığı konuşmada, 2024'ün birçok açıdan özel bir yıl olduğunu belirterek, "Bu kış işitme engelliler olimpiyatları, katılan ülkelerin ve sporcuların sayısı açısından bir rekor. 36 ülke ve neredeyse 600 sporcu." dedi.

        Kosa, Samsun'da 2017 yılında gerçekleştirilen Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın ardından yedi yıl sonra Türkiye'nin tekrar dünya işitme engelli sporunun odak noktası olduğunu söyledi.

        Olimpiyatlara katılanlara seslenen Kosa, "Sayın antrenörler, spor liderleri ve en önemlisi sporcular. Dünyanın gözleri sizin üzerinizde. İşitme engelli olabiliriz, belirli engellerle mücadele ediyoruz ancak aynı zamanda toplumun eksiksiz bir parçasıyız. Bunun gösterilmesinin en iyi yollarından biri de spordur. Alp disiplini, kayaklı koşu, curling, snowboard, satranç ve futsal gibi branşlarda saf spor ve adil oyun anlayışı içinde bunu kanıtlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

        - "Erzurum, aynı zamanda bir cazibe merkezidir"

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise sporun kardeşlik, dostluk ve sevgi ruhunun, dünya barışına katkı sunacağına inandığını belirterek, "Erzurum, günümüzde önemli bir turizm potansiyeli taşımaktadır. İnanç, doğa, kış ve yaz turizm başta olmak üzere dünyanın görünmeye değer en önemli şehirlerinden biri olarak sporun başkenti Erzurum, aynı zamanda bir cazibe merkezidir. 2011 Kış Üniversite Oyunları ile 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne ev sahipliği yapan şehrimiz şimdi de bu olimpiyata ev sahipliği yapmaktadır. Emeği olanlara teşekkür ediyor ve sporculara başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural da Türkiye'nin ikinci kez İşitme Engeliler Olimpiyatları'na ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "2017'de Samsun'da 86 ülkenin katılımıyla 21 branşta yaklaşık 6 bin kişilik sporcu, teknik heyet ve yabancı misafirin katılımıyla başarıyla gerçekleştirdiğimiz 23. Yaz Olimpiyatları'nın ardından bugün burada uluslararası arenada birçok önemli faaliyete ev sahipliği yapmış, gerek tesisleri gerek alt yapı ve konaklama imkanlarıyla bir marka haline gelmiş Erzurum'da 20. Kış Olimpiyatları'nı gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Konuşmaların ardından ICSD bayrağı 4 sporcu tarafından alana getirilerek, ICSD marşı eşliğinde göndere çekildi.

        Acılış töreni, ışık şov, meşalesinin yakılması ve havai fişek gösterisiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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