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        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları

        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Karışık Çiftler Curling Milli Takımı, 4. maçını da kazanamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 20:54 Güncelleme: 02.03.2024 - 20:54
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        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
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        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Karışık Çiftler Curling Milli Takımı, 4. maçını da kazanamadı.

        Milliler, Yakutiye ilçesindeki Curling Salonu'nda bugün çıktığı iki maçta da galibiyete ulaşamadı.

        Karışık Çiftler Curling Milli Takımı, Çin'e 9-3, Güney Kore'ye de 11-2 yenildi.

        Milliler, daha önce Macaristan'a 11-0, Polonya'ya ise 8-6 mağlup olmuştu.

        Curling karışık takım kategorisinde günün diğer sonuçlarında ise Japonya İsviçre'yi 8-1, Güney Kore Ukrayna'yı 6-1, Macaristan Kenya'yı 2-0 (Hükmen), Japonya Macaristan'ı 7-2, Ukrayna Çin'i 7-5, Polonya Kenya'yı 2-0 (Hükmen) yendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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