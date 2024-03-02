20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları

Curling karışık takım kategorisinde günün diğer sonuçlarında ise Japonya İsviçre'yi 8-1, Güney Kore Ukrayna'yı 6-1, Macaristan Kenya'yı 2-0 (Hükmen), Japonya Macaristan'ı 7-2, Ukrayna Çin'i 7-5, Polonya Kenya'yı 2-0 (Hükmen) yendi.

Milliler, daha önce Macaristan'a 11-0, Polonya'ya ise 8-6 mağlup olmuştu.

Milliler, Yakutiye ilçesindeki Curling Salonu'nda bugün çıktığı iki maçta da galibiyete ulaşamadı.

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