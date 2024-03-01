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        Erzurum'da 5 ay takip sonucu düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Erzurum'un Pasinler ilçesinde eş zamanlı düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 21:58 Güncelleme: 01.03.2024 - 22:03
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        Erzurum'da 5 ay takip sonucu düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'un Pasinler ilçesinde eş zamanlı düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik ve yağma suçlarının önlenmesine yönelik Pasinler'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından Pasinler Adliyesine sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 1 zanlı ise cumhuriyet savcısının talimatı üzerine emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

        KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik ve yağma suçlarının önlenmesine yönelik Pasinler'de ikamet eden 8 şüpheliye yönelik 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli yakalanmış, 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edilmişti.

        Ekiplerce 27 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyona, İHA ve SİHA'lar da destek vermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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