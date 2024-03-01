Erzurum'da 5 ay takip sonucu düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Ekiplerce 27 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyona, İHA ve SİHA'lar da destek vermişti.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik ve yağma suçlarının önlenmesine yönelik Pasinler'de ikamet eden 8 şüpheliye yönelik 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli yakalanmış, 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik ve yağma suçlarının önlenmesine yönelik Pasinler'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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